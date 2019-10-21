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haberi: 'un katili bugün hakim karşısına çıkıyor! Dava dosyasına giren o görüntüler...

Türkiye'yi ağlatan cinayeti sonrasında gelişmesi yaşanıyor. Kızının "Anne, ne olur ölme!" çığlıkları arasında cani eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adım adım ölüme gittiği görüntüler ortaya çıktı. Video görüntülerinde 38 yaşındaki Emine Bulut'un, 43 yaşındaki Fedai Varan ile kafede tartışması ve öldürüldüğü yere gidişi yer alıyor. 10 yaşındaki F.B.V'nin geçirdiği sinir krizinin ardından çevredekilerin onu sakinleştirmeye çalışması da görüntülerde yer alıyor. Bu arada katil Fedai Varan, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:56
Son dakika haberi: Emine Bulut'un katili Fedai Varan bugün hakim karşısına çıkıyor! Dava dosyasına giren o görüntüler...

Kırıkkale şehrinde gerçekleşen cinayet, aylardır sosyal medyada en çok konuşulan olayların başında geliyor. 38 yaşındaki , 6 yıl önce boşandığı ile bir lokantanın önünde tartışıyor. Fedai Varan daha sonra Bulut'u tartaklıyor fakat çevredekiler maalesef bu duruma müdahale etmiyor. MOBESE kameralarında yer alan görüntüler dava dosyasına da girdi, Emine Bulut'u katleden Fedai Varan ortalık karıştıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bulut'un kızı 10 yaşındaki F.B.V de baygınlık geçiriyor.

Fedai Varan, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bugün davanın ikinci duruşması görülecek.

Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü!

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Son dakika haberi: Emine Bulut'un katili Fedai Varan bugün hakim karşısına çıkıyor! Dava dosyasına giren o görüntüler...
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