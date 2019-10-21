Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetinde mahkeme katil koca Fedai Baran'ın cezasını açıkladı!

Herkesin gözü önünde eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayeti Türkiye'de uzun süre gündem olmuştu. Cinayet görüntüleri uzun süre gündem olan Emine Bulut olayında mahkeme katil koca Fedai Baran'ın cezasını açıkladı. Emine Bulut'un katili eski koca Fedai Baran'a mahkeme müebbet hapis cezası verdi.