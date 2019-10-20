Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü!
Geçtiğimiz haftalar içerisinde, Emine Bulut'un (38) 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Fedai Varan (43) tarafından öldürülmesi büyük infial yaratmıştı. Emine Bulut'un ölüm anına ilişkin video sosyal medyada yayılmış, kamuoyunun geniş tepkisini çekmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre, Emine Bulut'un adım adım ölüme götürülmesi, mobese kamerasına da yansıdı. Dava dosyasına giren görüntülerde Varan, lokantanın önünde Bulut ile tartıştı, ardından tartakladı.
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