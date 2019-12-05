Son Dakika Haberi: Ceren Özdemir’in ölmeden önceki o sözleri yürek dağladı! ‘Beni unutmayın…’

Ordu'da önceki gün yaşanan Ceren Özdemir cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Her bir detayı kan donduran cinayet ile ilgili son dakika detayları da gelmeye devam ediyor. ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren'e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren'in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Çığlıkları duyan ve Ceren'in eve gelmemesinden şüphelenen ailesi aşağı indiğinde Ceren'i kanlar içerisinde gördü. Hemen polisi ve ambulansı aradılar. Ceren hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOBESE KAYITLARI VE CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonu incelemeye alındı. Ceren'e arkadaşlık teklif edip reddedildiği öğrenilen bir kişi yakalandı. Olay saatinde işyerinde olduğu kamera kayıtlarıyla belirlenen bu kişi serbest bırakıldı.