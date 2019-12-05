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Haberi: ’in ölmeden önceki o sözleri yürek dağladı! ‘Beni unutmayın…’

Türkiye’yi yasa boğan cinayeti hakkında yeni detayları gelmeye devam ediyor. Ceren Özdemir, Ordu’da önceki gün kurstan çıkıp evine gittikten sonra evine gireceği sırada kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Ceren’in katil zanlısının açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç (35) olduğu belirlendi. Katil zanlısının Ceren’in hemen arkasından yürürken ki o görüntüleri kameralara yansıdı. Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş anlattıkları ile yürekleri dağladı. Akkaş: "Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 19 Kasım’da doğum günümdü. Bana sürpriz yapmışlardı. 6 Aralık da onun doğum günüydü. ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti"

Giriş Tarihi: 5.12.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 08:52
Son Dakika Haberi: Ceren Özdemir’in ölmeden önceki o sözleri yürek dağladı! ‘Beni unutmayın…’

Ordu'da önceki gün yaşanan cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Her bir detayı kan donduran cinayet ile ilgili detayları da gelmeye devam ediyor. ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren'e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren'in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Çığlıkları duyan ve Ceren'in eve gelmemesinden şüphelenen ailesi aşağı indiğinde Ceren'i kanlar içerisinde gördü. Hemen polisi ve ambulansı aradılar. Ceren hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOBESE KAYITLARI VE CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonu incelemeye alındı. Ceren'e arkadaşlık teklif edip reddedildiği öğrenilen bir kişi yakalandı. Olay saatinde işyerinde olduğu kamera kayıtlarıyla belirlenen bu kişi serbest bırakıldı.

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Son Dakika Haberi: Ceren Özdemir’in ölmeden önceki o sözleri yürek dağladı! ‘Beni unutmayın…’
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