Web TV Yaşam Ordu'da katledilen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Ordu'da katledilen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

04.12.2019 | 15:41

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren'in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayarak can vermişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:07
Esra Erol'da şoke eden iddia! 5 aylık hamile Gamze Tolu, komşusu tarafından... 04.12.2019 | 15:53
00:13
Ordu'da katledilen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı! 04.12.2019 | 15:41
03:21
İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü yolcu minibüsü alev alev yandı 04.12.2019 | 15:25
02:08
E-5'te dehşete düşüren olay 04.12.2019 | 15:25
00:59
Kaçırılıp arabadan atılan genç kız ailesini görünce gözyaşlarını tutamadı 04.12.2019 | 15:00
00:57
İki araç çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü 04.12.2019 | 14:36
01:09
Apartmana giren pitbull paniğe neden oldu! 04.12.2019 | 14:34
04:20
Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor 04.12.2019 | 14:32
02:08
E-5'te dehşete düşüren olay 04.12.2019 | 14:28
02:12:16
Müge Anlı'da (4 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Ürperten cinayette iskelet kime ait? 04.12.2019 | 13:58
03:52
Müge Anlı'da ürperten olay! Bahçedeki insan iskeleti kime ait? (4 Aralık 2019 Çarşamba) 04.12.2019 | 12:53
02:36
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü, yolcu minibüsü alev alev yandı 04.12.2019 | 12:14
03:39
Artık tüm sigara paketleri tek tip olacak! İşte yeni sigara paketleri... 04.12.2019 | 12:18
00:45
Parodi hesabı gerçek ABD Başkanı Trump, sanan İsmail Küçükkaya, FOX TV canlı yayınında böyle alay konusu oldu! 04.12.2019 | 12:02
03:09
Çok paylaşım çok müşteri 04.12.2019 | 11:54
01:14
Ankara Karayolu beyaza büründü 04.12.2019 | 11:13
00:55
Minibüslerin tehlikeli yolculuğu 04.12.2019 | 10:47
02:45
İstanbul'a kar yağacak mı? (4 Aralık 2019 Çarşamba) Meteoroloji'den son dakika canlı hava durumu, kar yağışı haritası! 04.12.2019 | 10:16
01:06
Balıkesir'de hayran bırakan dostluk 04.12.2019 | 10:15
03:58
Ordu'da balerin Ceren Özdemir cinayetinde polis bir kişiyi gözaltına aldı 04.12.2019 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN