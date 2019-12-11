Son Dakika Haber: Müge Anlı'da ikinci Palu ailesi vakası mı? Müge Anlı'nın programında Mehmet Muharrem Elbay olayı tüyler ürpertiyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar çözüme kavuşturulurken, faili meçhul cinayetler de aydınlatılmaya devam ediyor. 11 Aralık 2019 Çarşamba günü ekranlara gelen programda, Mehmet Muharrem Elbay olayının üzerine gidilmeye devam edildi ve milyonları ekran başına kilitleyen birçok son dakika detayı ortaya çıkartıldı. Öyle ki, Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili bugün ortaya atılan iddialar ve Müge Anlı'ya ulaşan kişilerin anlattıkları neticesinde akıllara 'İkinci bir Palu vakası mı yaşanıyor?' sorusu geldi. Bilindiği gibi, Zeynep Ergül, kızı Fatma Bozkurt'u aramak için programa katılmıştı. Tatlı Sert ekibi genç kıza ulaşmış ve eve dönmeyeceği yanıtıyla karşı karşıya kalmıştı.

MÜGE ANLI'DA İKİNCİ PALU VAKASI MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Zeynep Hanım'ın kızları yayına bağlandı ve anneleriyle görüşmek istemediklerini söyledi. Kızlar, anneleriyle görüşmek istememe sebeplerini de sıralarken; kaçakçılıktan engelli raporu almaya kadar karşılaştıkları durumları teker teker aktardılar. Programın en can alıcı yeri ise, Zeynep Ergül'ün itirafları ve Müge Anlı'nın, kendisine ulaşan kişilerin söylediklerini canlı yayında anlatması idi.

İşte, 11 Aralık Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve akıllara Palu ailesini getiren kan donduran son dakika haberinin detayları;