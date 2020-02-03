A101 çalışma ve mesai saatleri 2020: A101 şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 açılış ve kapanış saati

Oldukça geniş bir ürün yelpazesine ve dolayısıyla geniş bir müşteri ağına sahip olan A101 marketlerinin 2020 güncel çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Gelişmiş bir market zinciri olması, ürünleri hesaplı bir şekilde müşterilerine sunması ve hemen her mahallede bir ya da birden fazla şubesinin bulunması dolayısıyla vatandaşlar, çoğu alışverişi için A101 marketlerini tercih ediyor. A101 market ayrıca dönemsel olarak uyguladığı aktüel ürünler kataloğu kampanyasıyla da vatandaşlar için cazip bir market niteliği taşıyor. Bu da A101 2020 açılış ve kapanış saatlerinin merak edilmesine yol açıyor. Vatandaşlar, A101 marketlerinin hangi günler açık olduğunu, resmi tatillerde hizmet verip vermediğini, öğle arasında kapanıp kapanmadığını öğrenerek doğru saatte şubeye gitmek istiyor. Peki A101 şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatilde çalışıyor mu? İşte 2020 A101 çalışma saatleri bilgisi…

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 A101 mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ülkemiz vatandaşlarının alışveriş ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan market zincirleri arasında yer alan A101 haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Yurt çapında oldukça geniş bir şube ağına sahip olan A101 marketlerindeki ürün çeşitliliği, mağazanın büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye değişkenlik göstermektedir.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren A101 şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

A101 ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: A101 marketlerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. A101 marketleri yalnızca Cuma günleri, cuma namazı sebebiyle kapanır. A101 market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

A101 SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

A101 market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

A101 RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

A101 şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

A101 İLETİŞİM VE ADRES BİLGİSİ

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz