Hakmar Market çalışma ve mesai saatleri 2020: Hakmar şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İstanbul Anadolu Yakası Pendik, Tuzla, Kartal, Sultanbeyli, Maltepe ilçelerinde 22 adet, Kocaeli'nin Çayırova ve Darıca ilçelerinde 2 adet şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Hakmar Market, çok sayıda ürünü cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Ürün çeşitliliğini sürekli olarak artıran ve her geçen gün daha geniş bir müşteri ağına sahip olan Hakmar Market mesai saatleri merak ediliyor. İşte Hakmar Market açılış, kapanış saatleri ile mesai saatleri bilgisi...

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 Hakmar Market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

HAKMAR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Hakmar Market şubeleri haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Cazip fiyat avantajı ile sıklıkla tercih edilen bir süpermarket zinciri olan Hakmar Market şubelerindeki ürün çeşitliliği, mağazanın büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye değişkenlik göstermektedir. Hakmar marketlerinde hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde farklılık yoktur.

HAKMAR MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Hakmar Market şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

HAKMAR MARKET ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Hakmar Market şubelerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Hakmar Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

HAKMAR MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

Hakmar Market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

HAKMAR MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Hakmar Market şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.