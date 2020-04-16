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87 yaşında koronavirüsü yendi

UMRE ziyaretinin ardından Ankara'da karantina altında tutulan ve koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedaviye alınan (87), 10 günlük tedavisi sonucu koronavirüsü yendi. Turan, yarın 'ya getirilecek.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 16:54 ABONE OL
87 yaşında koronavirüsü yendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mustafa Turan, 32 kişilik kafile ile birlikte umre ziyareti için 25 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'a gitti. Umre ziyaretinin ardından 15 Mart tarihinde Türkiye'ye dönen Turan, kafile ile birlikte Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yurt binasında karantina altına alındı.

10 GÜNLÜK TEDAVİ SONRASI VİRÜSÜ YENDİ

6 Nisan tarihinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Turan'ın 10 gün süren tedavisi olumlu sonuç verdi. Turan'ın bu sabah yapılan koronavirüs testi negatife dönerken, iyileştiği ve yarın Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirileceği öğrenildi.

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87 yaşında koronavirüsü yendi
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