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haberi: Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı iddiası sonrası...

Gerek sosyal medyada gerekse vatandaşlar arasında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair farklı iddialar söz konusu. Ülkemizde corona virüsün bulaşma hızı her geçen gün daha da azalıyor, tedbirleri elden bırakmamakla birlikte normalleşme sürecine geçiliyor. haberine göre dört aşamalı normalleşme planının detayları da belli oldu. 11 Mayıs'ta AVM'ler, berberler, güzellik salonları ve kuaförler açılıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde aşama aşama normalleşme planı hakkındaki ayrıntıları bulabilirsiniz. olacak mı? Bu soru da vatandaşlar tarafından bayrama kısa süre kala araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.5.2020 10:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı iddiası sonrası...

Corona virüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulu'nun önerileri sonucunda hayata geçirilen kararlar sayesinde vaka sayısı azaldı, bilgisine corona virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı da günden güne azalıyor. Normalleşme planı doğrultusunda Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 11 Mayıs'ta başlayacak birinci normalleşme planından sonra 2. aşama 27 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, 3. aşama 1 Eylül - 31 Aralık, 4. aşama ise 1 Ocak ve sonrası olarak düşünüldü. Bazı iddialar bayramda 9 gün sokağa çıkma olacağını ifade etse de bu durum hakkında açıklanmış resmi bir bilgi yok. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın daha önce 'Gerek duyulursa da söz konusu olur.' demişti.

SON DAKİKA HABERİ: RAMAZAN BAYRAMINDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Uzun süredir devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasakları kapsamında 23 Mayıs Cumartesi günü de arife gününe denk geliyor. Aynı şekilde 24 Mayıs Pazar da Ramazan Bayramının ilk günü. Bu iki günde de sokağa çıkma yasağı olması bekleniyor, şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek.

İŞTE TÜM AYRINTILAR...

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Son dakika haberi: Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı iddiası sonrası...
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