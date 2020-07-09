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haberleri: 'da şiddetli bir patlama daha oldu! Çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi

Edinilen bilgisine göre, 'nın Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta da Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 12:01 Son Güncelleme: 9.7.2020 12:09 ABONE OL
Son dakika haberleri: Sakarya'da şiddetli bir patlama daha oldu! Çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi

Yenişafak'ın aktardığı son dakika haberine göre, Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video

SON DAKİKA! SAKARYA'DA PATLAMA: 5 ASKER, 1 VATANDAŞ YARALI

Sakarya'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 5 asker ile bir vatandaş yaralandı.

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.

AYRINTILAR GELİYOR

Son dakika: Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili çok önemli gelişme: Firmanın sahipleri... Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden son kişinin kimliği de belli oldu Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sabotaj mı, saldırı mı? Kayıp işçi ile ilgili Vali Kaldırım'dan açıklama

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Son dakika haberleri: Sakarya'da şiddetli bir patlama daha oldu! Çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi
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