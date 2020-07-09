Son dakika haberleri: Sakarya'da şiddetli bir patlama daha oldu! Çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderildi

Yenişafak'ın aktardığı son dakika haberine göre, Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

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SON DAKİKA! SAKARYA'DA PATLAMA: 5 ASKER, 1 VATANDAŞ YARALI

Sakarya'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 5 asker ile bir vatandaş yaralandı.

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.

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