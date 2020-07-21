Üniversiteli Pınar’ı vahşice öldüren zanlı adliyede…

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

-Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.





Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve vahşi cinayeti ilk ifadesinde anlatan zanlı, Cemal Metin Avcı, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.





OLAY

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.







Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.





Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti.

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