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Nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu

İstanbul ’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında Suna U. (56) ile torunu E.Ş. isimli yaşı küçük şahıs vefat etmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Yangını çıkardığı belirlenen şüphelinin aynı hafta içerisinde ve daha önce çok sayıda yangın çıkararak insanların yaşamını tehlikeye attığı öğrenildi. Şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.7.2020 16:36 Son Güncelleme: 30.7.2020 16:57 ABONE OL
Esenyurt'ta anneanne ve torununun öldüğü yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz Salı günü saat 07.50 sıralarında ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucunda Suna U. (56) ile torunu E.Ş. isimli yaşı küçük şahsın hayatını kaybetmişti. Olayda 3 şahıs da yaralanmıştı.

Esenyurt'ta anneanne ve torununun öldüğü yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, meydana gelen "Taksirle Öldürme-Yangın" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ahmet T. (38) isimli şahıs Bahçelievler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu | Video

Esenyurt'ta anneanne ve torununun öldüğü yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Yapılan araştırmalarda şahsın 2019 yılında Sultangazi ilçesinde meydana gelen "Yangın Çıkarma" olaylarından dolayı 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta anneanne ve torununun öldüğü yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Şahıs yapılan sorgusunda 26-27 Temmuz tarihlerinde ilçesinde meydana gelen 4 ayrı "Yangın Çıkarma" olayını da gerçekleştirdiğini itiraf etti.

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Nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu
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