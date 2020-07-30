Nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu

Geçtiğimiz Salı günü saat 07.50 sıralarında Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucunda Suna U. (56) ile torunu E.Ş. isimli yaşı küçük şahsın hayatını kaybetmişti. Olayda 3 şahıs da yaralanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, meydana gelen "Taksirle Öldürme-Yangın" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ahmet T. (38) isimli şahıs Bahçelievler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
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Yapılan araştırmalarda şahsın 2019 yılında Sultangazi ilçesinde meydana gelen "Yangın Çıkarma" olaylarından dolayı 3 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şahıs yapılan sorgusunda 26-27 Temmuz tarihlerinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen 4 ayrı "Yangın Çıkarma" olayını da gerçekleştirdiğini itiraf etti.