Nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu

Geçtiğimiz Salı günü saat 07.50 sıralarında Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonucunda Suna U. (56) ile torunu E.Ş. isimli yaşı küçük şahsın hayatını kaybetmişti. Olayda 3 şahıs da yaralanmıştı.