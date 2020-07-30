Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta nine ve torununu öldüren yangının faili bulundu | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında Suna U. (56) ile torunu E.Ş. isimli yaşı küçük şahıs vefat etmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Yangını çıkardığı belirlenen şüphelinin aynı hafta içerisinde ve daha önce çok sayıda yangın çıkararak insanların yaşamını tehlikeye attığı öğrenildi. Şüpheli yakalandı.