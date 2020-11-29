Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Kasım Şans Topu canlı sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru BURADA!

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) arasında yapılan ortaklıkla yenilenerek haftanın 2 günü (Çarşamba ve Pazar) Milli Piyango Online üzerinde yer alan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen, şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ Şans Topu çekiliş sonucu 29 Kasım 2020 Pazar (bugün) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Milli Piyango Online bugünkü canlı çekiliş için kupon dolduran ve büyük ikramiye kazanma heyecanıyla şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler 29 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. 29 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu ile Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilirsiniz…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu 29 Kasım çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoruna buradan erişerek şanslı numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. 29 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonucu şöyle;
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.