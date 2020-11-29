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çekiliş sonucu açıklandı mı? Online ile - motoru BURADA!

İdaresi (MPİ) ile işbirliğiyle her hafta Çarşamba ve Pazar günleri bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla çekilişi yapılan ve şans oyunu severler tarafından heyecanla kazandıran numaraları beklenen MPİ çekiliş sonucu, bugün (29 Kasım 2020 Pazar) canlı çekilişle belli olacak. Milli Piyango Online’dan bugünkü çekilişe katılmak için bilet dolduran ve kazanmak amacıyla günün şanslı numaralarını öğrenmek isteyen şans oyunu severler 29 Kasım MPİ açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında 29 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonucu ile bilet sorgulama motoru detaylarına erişebilir biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 29.11.2020 19:35 Son Güncelleme: 29.11.2020 20:10 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Kasım Şans Topu canlı sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru BURADA!

ile İdaresi (MPİ) arasında yapılan ortaklıkla yenilenerek haftanın 2 günü (Çarşamba ve Pazar) üzerinde yer alan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen, şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ çekiliş sonucu 29 Kasım 2020 Pazar (bugün) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Milli Piyango Online bugünkü için kupon dolduran ve kazanma heyecanıyla şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler 29 Kasım MPİ açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. 29 Kasım Şans Topu çekiliş sonucu ile bilet sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilirsiniz…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU (29 KASIM 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu 29 Kasım çekiliş sonuçları ile motoruna buradan erişerek şanslı numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. 29 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonucu şöyle;

Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Kasım Şans Topu canlı sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Kasım Şans Topu sonuçları: 11 - 13 - 16 - 26 - 32 + 10

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Kasım Şans Topu canlı sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru BURADA!

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Kasım Şans Topu canlı sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru BURADA!

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Kasım Şans Topu canlı sonuçları - MPİ bilet sorgulama motoru BURADA!
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