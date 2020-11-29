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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

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Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri İdaresi ve ortaklığında bünyesindeki MP TV canlı yayınında şans oyunu severlerce şanslı numaraları merakla beklenen MPİ sonuçları, 29 Kasım 2020 Pazar günü canlı çekilişle belli olacak. Bugünkü Süper Loto çekilişi için Milli Piyango Online üzeriden kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek 15 Milyon TL2yi aşan sahibi olmak isteyerek kazandıran numaralarla ilgili 29 Kasım MPİ açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 29 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları ve motoruna buradan erişerek, şanslı numaralarla bilet sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 29.11.2020 21:37 Son Güncelleme: 29.11.2020 21:37 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) ve işbirliğiyle haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV'de çekilişi yapılarak şanslı numaraları belirlenen MPİ sonuçları, Bugün (29 Kasım 2020 Pazar) belli olacak. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak şasnlı numaraları doğru tahmin ederek kazananı olmak isteyen şans oyunu severler 29 Kasım MPİ açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 29 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları ile bilet sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 KASIM 2020 PAZAR)

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) canlı çekilişiyle 29 Kasım Süper Loto sonuçları ile günün kazandıran numaralarıyla motoru detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Kasım Süper Loto sonuçları: 7 - 52 - 3 - 50 - 36 - 49

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!
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