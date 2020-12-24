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SON DAKİKA: bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen kadın çıktı

Türkiye ile Tatlı Sert’teki akılalmaz son dakika olayını konuşuyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenmek üzere olduğu Canan Hanım tarafından 350 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Bugünkü programda ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Müge Anlı’da Canan Hanım’ın eniştesi olduğu belirtilen kadın çıktı. İşte Müge Anlı’yı bile şaşkına çeviren olayın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:56 Son Güncelleme: 24.12.2020 16:00 ABONE OL
SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

Türkiye ile Tatlı Sert'te yaşanan akılalmaz son dakika haberini konuşuyor! Geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümde Emre Korkmaz isimli kişi evlenmek üzere olduğu Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Canan Hanım'ın 350 bin lirasını alıp eniştesi ile birlikte kaçtığını iddia eden Emre Korkmaz, canlı yayında mağdur olduğunu belirtmişti. olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. İşte Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren olayın ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA AKILALMAZ OLAY! ENİŞTE SANILAN ÜMİT SUNA KADIN ÇIKTI

Müge Anlı'da bugün enişte-baldız dolandırıcılığında akıllara durgunluk veren bir telefon görüşmesi yaşandı.
Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. 'Enişte' olarak bilinen Ümit Suna, kadın çıktı.

SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şaşkına döndü. Enişte baldız değil karı koca evlilik dolandırıcılığı çıkan 'daki olayda Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz." diyerek isyan etti.
Canlı yayınında herkesi şoke eden telefondaki kişi, 'Ümit benim halamın kızı' demesiyle ağızları açık bıraktı. Önceki gün canlı yayına bağlanan Ümit, 'Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum.' demişti. Gerçek ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

MÜGE ANLI'DAKİ ÜMİT SUNA KİM?

'da dolandırıcılık iddiasıyla adı geçen 'nın kadın olduğu ve Canan Hanım ile birlikte sahte evlilik yaptığı ortaya çıktı.
Gelen telefon ihbarların bazılarında ise vatandaşlardan, "Canan'ı kız kardeşi olarak tanıttı", "Baldızı olarak tanıttı" gibi iddialar geldi.

SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı.
'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

2 AİLE DAHA KATILDI
Canan ve Ümit tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunan arttı.
Dünkü canlı yayına telefonla bağlanan Aslan Bey'in ardından bugün 2 aile daha stüdyoya geldi. ailelerin hiçbirinin resmi nikah yapmamasına tepki gösterdi.

SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

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SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı
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