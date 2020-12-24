SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan akılalmaz son dakika haberini konuşuyor! Geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümde Emre Korkmaz isimli kişi evlenmek üzere olduğu Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Canan Hanım'ın 350 bin lirasını alıp eniştesi ile birlikte kaçtığını iddia eden Emre Korkmaz, canlı yayında mağdur olduğunu belirtmişti. Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. İşte Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren olayın ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA AKILALMAZ OLAY! ENİŞTE SANILAN ÜMİT SUNA KADIN ÇIKTI

Müge Anlı'da bugün enişte-baldız dolandırıcılığında akıllara durgunluk veren bir telefon görüşmesi yaşandı.

Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. 'Enişte' olarak bilinen Ümit Suna, kadın çıktı.

