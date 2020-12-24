SON DAKİKA: Müge Anlı bile şoka uğradı: Müge Anlı’da Enişte olarak bilinen Ümit Suna kadın çıktı

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan akılalmaz son dakika haberini konuşuyor! Geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümde Emre Korkmaz isimli kişi evlenmek üzere olduğu Canan Hanım tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Canan Hanım'ın 350 bin lirasını alıp eniştesi ile birlikte kaçtığını iddia eden Emre Korkmaz, canlı yayında mağdur olduğunu belirtmişti. Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. İşte Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren olayın ayrıntıları…
MÜGE ANLI'DA AKILALMAZ OLAY! ENİŞTE SANILAN ÜMİT SUNA KADIN ÇIKTI
Müge Anlı'da bugün enişte-baldız dolandırıcılığında akıllara durgunluk veren bir telefon görüşmesi yaşandı.
Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. 'Enişte' olarak bilinen Ümit Suna, kadın çıktı.
Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şaşkına döndü. Enişte baldız değil karı koca evlilik dolandırıcılığı çıkan Müge Anlı'daki olayda Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz." diyerek isyan etti.
Canlı yayınında herkesi şoke eden telefondaki kişi, 'Ümit benim halamın kızı' demesiyle ağızları açık bıraktı. Önceki gün canlı yayına bağlanan Ümit, 'Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum.' demişti. Gerçek ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'DAKİ ÜMİT SUNA KİM?
Müge Anlı'da dolandırıcılık iddiasıyla adı geçen Ümit Suna'nın kadın olduğu ve Canan Hanım ile birlikte sahte evlilik yaptığı ortaya çıktı.
Gelen telefon ihbarların bazılarında ise vatandaşlardan, "Canan'ı kız kardeşi olarak tanıttı", "Baldızı olarak tanıttı" gibi iddialar geldi.
Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı.
'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.
2 AİLE DAHA KATILDI
Canan ve Ümit tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunan arttı.
Dünkü canlı yayına telefonla bağlanan Aslan Bey'in ardından bugün 2 aile daha stüdyoya geldi. Müge Anlı ailelerin hiçbirinin resmi nikah yapmamasına tepki gösterdi.
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