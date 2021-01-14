MHRS aşı randevu ekranı: E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aş takvimi ile belirlenen yaş ve risk grupları için, MHRS aşı randevu ekranı erişime açıldı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden ya da şifre ile MHRS aşı randevu ekranı sayfasına ulaşarak, saat ve tarih seçimi yaparak randevu alabilecekler. Peki, e-devlet şifresi ile MHRS üzerinden aşı randevu oluşturma işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler ve aşı randevu ekranı yer alıyor.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE MHRS AŞI RANDEVU EKRANI
İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.
Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.
MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.
İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek.
Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.
'Ben gideceğim kuyruğa gireceğim' değil. Herkes kendisi randevusunu alacak. Biz de oraya ulaştıracağız. Başka bir şey de planlıyoruz. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da nasıl ki yaşlıların evlerine götürdüysek dünyaya örnek olacak şekilde, şu anda biz aşılamayla ilgili aşılama merkezlerine, alanlarına ulaşamayacak insanlarımıza da evde aşı yapacağız. Hiç kimse tedirgin olmasın. Onun için insanlar kendileri randevu alacaklar, ne zaman aşıyı hak ettiklerini mesajla veya e-nabız ile öğrenecekler. Elektronik sistem veya çağrı merkezlerini arayarak 'ben aşıya geleceğim' diyecek, biz de aşısını uygulayacağız. Onları yarım saat bekleteceğiz bazen, çünkü yarım saat beklettikten sonra ikinci doz için randevuyu alacaklar."