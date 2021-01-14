MHRS aşı randevu ekranı: E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aş takvimi ile belirlenen yaş ve risk grupları için, MHRS aşı randevu ekranı erişime açıldı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden ya da şifre ile MHRS aşı randevu ekranı sayfasına ulaşarak, saat ve tarih seçimi yaparak randevu alabilecekler. Peki, e-devlet şifresi ile MHRS üzerinden aşı randevu oluşturma işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler ve aşı randevu ekranı yer alıyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE MHRS AŞI RANDEVU EKRANI

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.