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aşı randevu ekranı: şifresi ile aşı randevusu nasıl alınır?

'de yapılmaya başlandı! Dün, ilk Bakanı 'nın yaptırdığı aşısı sonrası, aşı randevu oluşturma süreci merak konusu oldu. Aşı takvimi ile ilk hangi grupların aşı yaptıracağı belirlendi ve bu takvime göre aşı randevu ekranı üzerinden randevu oluşturacak vatandaşlar, en yakın aşı merkezlerinde KOVİD-19 aşısı olabilecekler. İşte, MHRS aşı randevu oluşturma sayfası.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:24 ABONE OL
MHRS aşı randevu ekranı: E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aş takvimi ile belirlenen yaş ve risk grupları için, aşı randevu ekranı erişime açıldı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, üzerinden ya da şifre ile MHRS aşı randevu ekranı sayfasına ulaşarak, saat ve tarih seçimi yaparak randevu alabilecekler. Peki, e-devlet şifresi ile MHRS üzerinden aşı randevu oluşturma işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında ile ilgili merak edilenler ve aşı randevu ekranı yer alıyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE MHRS AŞI RANDEVU EKRANI

İlk aşamada çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

MHRS aşı randevu ekranı: E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

sistemine Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve için randevu almak mümkün.

  • Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
  • Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
  • Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
  • "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
  • "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
  • Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

MHRS RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS aşı randevu ekranı: E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek.

Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.

MHRS aşı randevu ekranı: E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

'Ben gideceğim kuyruğa gireceğim' değil. Herkes kendisi randevusunu alacak. Biz de oraya ulaştıracağız. Başka bir şey de planlıyoruz. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da nasıl ki yaşlıların evlerine götürdüysek dünyaya örnek olacak şekilde, şu anda biz aşılamayla ilgili aşılama merkezlerine, alanlarına ulaşamayacak insanlarımıza da evde aşı yapacağız. Hiç kimse tedirgin olmasın. Onun için insanlar kendileri randevu alacaklar, ne zaman aşıyı hak ettiklerini mesajla veya e-nabız ile öğrenecekler. Elektronik sistem veya çağrı merkezlerini arayarak 'ben aşıya geleceğim' diyecek, biz de aşısını uygulayacağız. Onları yarım saat bekleteceğiz bazen, çünkü yarım saat beklettikten sonra ikinci doz için randevuyu alacaklar."

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MHRS aşı randevu ekranı: E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
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