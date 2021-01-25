Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Dev gemiler botla nasıl kaçırılır? Uzman isim saniye saniye anlattı!

SON DAKİKA... Dev gemiler botla nasıl kaçırılır? Uzman isim saniye saniye anlattı! Son dakika haberi: 15 Türk denizcinin kaçırıldığı Mozart gemisi saldırısının ardından sektöre uzak olan bazı çevrelerin "Koca gemi bir botla nasıl kaçırılır?" gibi tepkileri üzerine konunun uzmanından tartışmaları bitiren açıklamalar geldi. Nijerya açıklarında seyir halindeyken deniz korsanları tarafından botla kaçırılan Türk gemisinin nasıl kaçırıldığını Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Savaş Güven anlattı. Güven, korsanların botlarla gemiye yaklaştıktan sonra patlayıcı yerleştirdiğini ve dediklerini yapmamaları durumunda bu bombaları patlatmakla tehdit ettiklerini aktardı.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 08:12 ABONE OL

Son dakika... Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsanların saldırısına uğradı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırıldı, 1'i öldürüldü, mürettebattan 3 kişi ise gemiyi güvenli bir limana götürdü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi alırken kaçırılan denizciler için girişimlerin sürdüğünü aktardı.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI İŞTE "GEMİ BOTLARLA NASIL KAÇIRILIR?" SORUSUNUN CEVABI Geminin botlarla kaçıldığının açıklanması üzerine eleştiriler artınca Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Savaş Güven, merak konusu olan "Botla koca gemi nasıl rehin alınır?" sorusuna cevap verdi.Babasının bir gemi kaptanı olduğunu belirten Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, eleştirilere ilişkin "Lütfen yazdıklarımı okuyup empati yapmaya çalışın" uyarısında bulundu.