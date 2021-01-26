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sonuçları açıklandı mı? ile 26 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

sonuçları, şans oyunu severler tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında belli oluyor. (26 Ocak 2021 Salı) (MPİ) ve ortaklığında yapılacak MP TV canlı çekilişiyle belli olacak 33 Milyon TL’yi aşan tutarını şans oyunu severlere kazandırmaya çalışacak. Diğer yandan bayiler ve üzerinden kupon doldurarak canlı çekilişe katılan şans oyunu severler 26 Ocak sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Bu başlık altında ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama detaylarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.1.2021 19:41 Son Güncelleme: 26.1.2021 19:41 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınla şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (26 Ocak 2021 Salı) canlı çekilişle açıklanıyor. Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahminle 33 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler şanslı numaraları merak ederek 26 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 OCAK)

Milli Piyango Online ile 26 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama mototru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Ocak Süper Loto sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada
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