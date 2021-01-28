Son dakika: Yurttan çıkan kızlara fuhuş yaptıran çeteye baskın

ATEŞLİ SİLAHLAR DA YAKALANDI

Polisin yaptığı eş zamanlı baskınlarda, evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya şarjör ve 87 fişek ele geçirildi. Şüpheliler tarafından fuhşa zorlanan mağdur kadınların ise Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.