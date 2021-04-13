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Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:36 Son Güncelleme: 13.4.2021 13:54

Son dakika haberi... uyardı: Dikkat! geliyor

DHA
Son dakika haberi... Meteoroloji uyardı: Dikkat! Fırtına geliyor

Son dakika... Genel Müdürlüğü, ve Trakya'yı fırtınaya karşı uyardı. ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya'da bekleniyor.

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya'da fırtına beklendiği ifade edildi. Meteoroloji yetkililerinden halka önemli uyarılar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya'da fırtına beklendiği belirtildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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YETKİLİLERDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de belirtildi.

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Son dakika haberi... Meteoroloji uyardı: Dikkat! Fırtına geliyor
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