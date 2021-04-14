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Giriş Tarihi: 14.4.2021 08:37 Son Güncelleme: 14.4.2021 09:05

: ’da iki çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı!

AA
SON DAKİKA HABERİ: Adana’da iki tren çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı!

: 'nın Pozantı ilçesinde, sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Gelen son dakika bilgisine göre yaralılar hastanede tedavi altına alındı…

Son dakika haberi:Korkunç kaza, sabah erken saatlerde Adana'da meydana geldi. Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Adana'nın Pozantı ilçesinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle vagonlar raydan çıktı. Akılalmaz kazada iki makinist yaralandı. Çevredekiler ise 112 Acil'i aradı.

Makinistler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika! Adana’da yük treni raydan çıktı | Video

Ekipler, sır kazayla ilgili soruşturma başlattı...

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SON DAKİKA HABERİ: Adana’da iki tren çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı!
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