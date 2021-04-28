Son dakika: İstanbul’daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, "İstanbul'da bugün katliam önlendi" ifadelerini kullanmıştı.