Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı.