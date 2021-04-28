Video Haber Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı | Video

Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı | Video

Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı | Video
28.04.2021 | 22:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı | Video 06:15
Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı | Video 28.04.2021 | 22:47
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 02:58
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 28.04.2021 | 20:05
Vali Yerlikaya’dan F1 müjdesi! “Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda yaşanacak” | Video 00:45
Vali Yerlikaya’dan F1 müjdesi! “Formula1 heyecanı yeniden İstanbul’umuzda yaşanacak” | Video 28.04.2021 | 19:54
Son Dakika Haberler: Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz eski eşini savcılığa şikayet etti! | Video 01:17
Son Dakika Haberler: Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz eski eşini savcılığa şikayet etti! | Video 28.04.2021 | 19:45
SON DAKİKA HABERİ... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik öneri | Video 00:45
SON DAKİKA HABERİ... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik öneri | Video 28.04.2021 | 19:31
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor | Video 06:35
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 milyon doz aşı geliyor | Video 28.04.2021 | 18:50
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz | Video 01:01
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz | Video 28.04.2021 | 18:51
Başkan Erdoğan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti | Video 00:44
Başkan Erdoğan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti | Video 28.04.2021 | 18:41
SON DAKİKA: Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler | Video 02:27
SON DAKİKA: Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler | Video 28.04.2021 | 18:37
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da tam kapanma öncesi trafikte ve havalimanlarında yoğunluk arttı | Video 03:03
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da "tam kapanma" öncesi trafikte ve havalimanlarında yoğunluk arttı | Video 28.04.2021 | 18:28
İYİ Parti’de istifa şoku | Video 03:33
İYİ Parti’de istifa şoku | Video 28.04.2021 | 16:19
Hıncal Uluç | Aşım sayesinde virüsle iyi geçiniyoruz!.. 04:18
Hıncal Uluç | Aşım sayesinde virüsle iyi geçiniyoruz!.. 28.04.2021 | 16:05
Kerem Alkin | Draghi’nin ‘yağcılığı’nın perde arkası 04:04
Kerem Alkin | Draghi’nin ‘yağcılığı’nın perde arkası 28.04.2021 | 15:25
Dilek Güngör | Kripto botlar… 03:07
Dilek Güngör | Kripto botlar… 28.04.2021 | 14:21
Şebnem Bursalı | Kobani değil vicdan davası 05:48
Şebnem Bursalı | Kobani değil vicdan davası 28.04.2021 | 14:02
Coronavirüs vakalarında diş eti iltihabına dikkat! Ölüm riskini neden artırıyor? 01:37
Coronavirüs vakalarında diş eti iltihabına dikkat! Ölüm riskini neden artırıyor? 28.04.2021 | 13:47
40 bin liralık ziynet eşyası çalmışlardı! Yakalandılar 00:29
40 bin liralık ziynet eşyası çalmışlardı! Yakalandılar 28.04.2021 | 13:29
Melih Altınok | Bu daha tam kapanma değilmiş, ona göre! 04:26
Melih Altınok | Bu daha tam kapanma değilmiş, ona göre! 28.04.2021 | 13:27
Yavuz Donat | Korona ile organize mücadele 05:30
Yavuz Donat | Korona ile organize mücadele 28.04.2021 | 13:24
Mehmet Barlas | Bu kapanma silahını sosyal ve siyasal hastalıklara karşı da kullanabilir miyiz? 02:14
Mehmet Barlas | Bu kapanma silahını sosyal ve siyasal hastalıklara karşı da kullanabilir miyiz? 28.04.2021 | 11:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA