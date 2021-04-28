Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameralara yansıdı | Video
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı.