Ankara’nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin olduğu ve en az 25 kişi yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin olduğu ve en az 25 kişi yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var