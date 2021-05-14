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Giriş Tarihi: 14.5.2021 21:57 Son Güncelleme: 14.5.2021 21:59

SON DAKİKA HABERİ: 'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

’nın ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin olduğu ve en az 25 kişi yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin olduğu ve en az 25 kişi yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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