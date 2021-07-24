Video Yaşam Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı

Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı

Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı
24.07.2021 | 08:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı 03:02
Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı 24.07.2021 | 08:45
Diyarbakır'da ölen koronavirüs hastasının yakınları hastanede dehşet saçtı! 01:54
Diyarbakır'da ölen koronavirüs hastasının yakınları hastanede dehşet saçtı! 24.07.2021 | 09:30
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu 02:20
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu 24.07.2021 | 08:45
İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 00:50
İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 24.07.2021 | 09:24
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 01:43
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 24.07.2021 | 08:45
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 01:25
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 24.07.2021 | 08:44
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 03:10
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 24.07.2021 | 00:29
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı | Video 02:01
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı | Video 24.07.2021 | 00:01
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video 01:27
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video 23.07.2021 | 23:46
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren dolunay mest etti | Video 02:08
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren dolunay mest etti | Video 23.07.2021 | 22:20
Adana'da feci ölüm! Elektrik direğinde akıma kapılarak can verdi 01:25
Adana'da feci ölüm! Elektrik direğinde akıma kapılarak can verdi 23.07.2021 | 16:27
İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler 03:45
İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler 23.07.2021 | 15:23
İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi 00:53
İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi 23.07.2021 | 15:23
İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti 08:09
İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti 23.07.2021 | 15:28
Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:32
Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 23.07.2021 | 15:01
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu | Video 03:49
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu | Video 23.07.2021 | 15:01
Edirne'de asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 02:34
Edirne'de asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 23.07.2021 | 14:38
İstanbul Şile'de 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı 02:05
İstanbul Şile'de 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı 23.07.2021 | 14:38
Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı 00:56
Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı 23.07.2021 | 14:38
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar | Video 03:43
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar | Video 23.07.2021 | 14:27

Ankara’nın Haymana ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Y. kontrolündeki 06 RAN 12 plakalı otomobil ile Yusuf K. hakimiyetindeki 06 P 8351 plakalı araç Şerefligökgöz mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emre Y. ve Yusuf. K ile birlikte otomobil içerisinde bulunan 4 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Feci kazada 2 otomobilde kullanılamaz hale gelirken yaralanan 6 kişiden 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA