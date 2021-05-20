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Giriş Tarihi: 20.5.2021 11:44 Son Güncelleme: 20.5.2021 12:11

Bu kadarına da pes: Hemşire ile doktora yumruk attı!

DHA
Bu kadarına da pes: Hemşire ile doktora yumruk attı!

'de, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Muhammet Ç., damar yolu açarken, çocuğunun canını yakıp, ağlattığı gerekçesiyle hemşire Serhat Özcanlı'ya yumruk attı. Araya giren Dr. Yılmaz Aydın'a da saldıran zorba, kameralara böyle yansıdı...

Kocaeli'nde, doktor ve hemşire kabusu yaşadı... Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova'daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.

Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı'ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı.

Muhammet Ç.'nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti.

Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Bu kadarına da pes: Hemşire ile doktora yumruk attı!
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