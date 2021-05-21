Türkiye o kareyi konuşmuştu! Beril bebek iyileşmeye başladı

Yanık tedavisi uzun süreçli olduğu için şu anda tedavi altında. Hastanın yüz ve boyun bölgesinde, göğsün ön kısmında yüzde 8 ikinci derece ve derin ve yüzeysel yanıkları vardı. İlk geldiğinde hidroterapi odasına aldık. Pansumanlarını yaptık. Yanık uzun süreçli tedavi olduğu için en az 2 hafta gibi bir süre bizde kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.