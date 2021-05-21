Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video

Üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan ve tedavisi için Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e Acil Tıp Teknisyeninin (ATT) kucağında Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri ile sevk edilen Beril bebek, hastane odasında kameralara el salladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril Server Aktaş, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Yüz, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edilen Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Durumu ağır olan bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

ATT'NİN KUCAĞINDAN İNMEMİŞTİ, İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Sandıklı'dan Eskişehir'e gelirken kendisini taşıyan ATT Mehmet Canko'nun kucağından inmeyen Beril bebek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi edildiği odada ilk kez görüntülenen Beril bebek, kameralara el salladı. Doktorlarından alınan bilgiye göre 15 aylık Beril Server Aktaş iyileşmeye başladı.

"HELİKOPTERDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ambulans helikopterde Beril bebekle ilgilenen ve iç ısıtan görüntüler oluşturan Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'ya teşekkür eden anne Fatma Aktaş, "Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiğimde odada tek başınaydı. Sıcak suyu üzerine çekmiş. Hemen acile gittik. Oradan Eskişehir'e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.

"EN AZ 2 HAFTA MERKEZİMİZDE KALIR"

Yanık Merkezi'nde Beril bebeği tedavi eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, bebeğin iyileşmeye başladığını söyledi. En az 2 hafta hastanede kalacağını öngördüklerini aktaran Apak, "Hastanın hayati tehlikesi yok. Cerrahi bir tedavi de düşünmüyoruz. Genel pansuman tedbirleriyle iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavisi uzun süreçli olduğu için şu anda tedavi altında. Hastanın yüz ve boyun bölgesinde, göğsün ön kısmında yüzde 8 ikinci derece ve derin ve yüzeysel yanıkları vardı. İlk geldiğinde hidroterapi odasına aldık. Pansumanlarını yaptık. Yanık uzun süreçli tedavi olduğu için en az 2 hafta gibi bir süre bizde kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"YANIK MERKEZİ ÖZEL BİR YER"

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nin bölgedeki en etkili yanık tedavisini sağladığını anlatan Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Kasapoğlu "15 aylık bebeğimiz Beril'in, Afyonkarahisar Sandıklı'da baş ve boyun bölgesi yanığıyla helikopter ambulansla hastanemiz yanık servisine sevki yapıldı. Personelimizin tamamı yanık konusunda özel eğitimli. Yanık Merkezi özel bir yer. Ekibimiz sağ olsun bugüne kadar başarılı işler gerçekleştirdi" dedi.