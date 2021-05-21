Video Yaşam Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video

Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video

Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video
21.05.2021 | 11:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video 03:41
Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video 21.05.2021 | 11:50
Müge Anlı'da son dakika: Karısı amcası ile yasak aşk yaşayan koca olayında şok! Yere yıkan acı... 11:24
Müge Anlı'da son dakika: Karısı amcası ile yasak aşk yaşayan koca olayında şok! Yere yıkan acı... 21.05.2021 | 11:34
Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek | Video 04:18
Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek | Video 21.05.2021 | 11:09
İş yerine silah ticareti baskını kamerada | Video 01:29
İş yerine silah ticareti baskını kamerada | Video 21.05.2021 | 11:09
Hasdal'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı | Video 02:01
Hasdal'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı | Video 21.05.2021 | 11:12
Sahil Rüzgarı Operasyonu'nun İstanbul ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı | Video 02:05
"Sahil Rüzgarı" Operasyonu'nun İstanbul ayağında 21 şüpheli gözaltına alındı | Video 21.05.2021 | 10:22
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında güvenlik müdahalesi... 13:12
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında güvenlik müdahalesi... 21.05.2021 | 10:35
Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video 04:31
Ayvalık’ta fırtına dehşeti. Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü | Video 21.05.2021 | 10:11
İstanbul Marmaray'da tekme tokat kavga! 4 kişiden kıstırdıkları gence tekme tokat feci dayak kamerada 00:22
İstanbul Marmaray'da tekme tokat kavga! 4 kişiden kıstırdıkları gence tekme tokat feci dayak kamerada 21.05.2021 | 10:13
Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'ndan ilk görüntüler 02:17
Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'ndan ilk görüntüler 21.05.2021 | 09:06
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada | Video 00:22
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada | Video 21.05.2021 | 09:52
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı: Neden çaldığımı bilmiyorum | Video 01:15
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı: "Neden çaldığımı bilmiyorum" | Video 21.05.2021 | 09:42
Ayvalık'ta şiddetli fırtına | Video 02:09
Ayvalık'ta şiddetli fırtına | Video 21.05.2021 | 09:35
İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video 06:55
İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video 21.05.2021 | 09:14
Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti | Video 01:38
Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti | Video 21.05.2021 | 09:05
Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video 02:45
Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video 21.05.2021 | 09:05
SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı 01:41
SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı 21.05.2021 | 09:10
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler... 01:28
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta fırtına ve yağış! Ayvalık'ta ilk görüntüler... 21.05.2021 | 09:05
Antalya 'Laf atma' tartışması kanlı bitti 1 ölü 03:00
Antalya 'Laf atma' tartışması kanlı bitti 1 ölü 21.05.2021 | 08:35
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 01:36
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 21.05.2021 | 08:26

Üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan ve tedavisi için Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e Acil Tıp Teknisyeninin (ATT) kucağında Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri ile sevk edilen Beril bebek, hastane odasında kameralara el salladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril Server Aktaş, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Yüz, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edilen Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Durumu ağır olan bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

ATT'NİN KUCAĞINDAN İNMEMİŞTİ, İYİLEŞMEYE BAŞLADI
Sandıklı'dan Eskişehir'e gelirken kendisini taşıyan ATT Mehmet Canko'nun kucağından inmeyen Beril bebek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi edildiği odada ilk kez görüntülenen Beril bebek, kameralara el salladı. Doktorlarından alınan bilgiye göre 15 aylık Beril Server Aktaş iyileşmeye başladı.

"HELİKOPTERDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANINA TEŞEKKÜR EDERİM"
Ambulans helikopterde Beril bebekle ilgilenen ve iç ısıtan görüntüler oluşturan Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'ya teşekkür eden anne Fatma Aktaş, "Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiğimde odada tek başınaydı. Sıcak suyu üzerine çekmiş. Hemen acile gittik. Oradan Eskişehir'e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.

"EN AZ 2 HAFTA MERKEZİMİZDE KALIR"
Yanık Merkezi'nde Beril bebeği tedavi eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, bebeğin iyileşmeye başladığını söyledi. En az 2 hafta hastanede kalacağını öngördüklerini aktaran Apak, "Hastanın hayati tehlikesi yok. Cerrahi bir tedavi de düşünmüyoruz. Genel pansuman tedbirleriyle iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavisi uzun süreçli olduğu için şu anda tedavi altında. Hastanın yüz ve boyun bölgesinde, göğsün ön kısmında yüzde 8 ikinci derece ve derin ve yüzeysel yanıkları vardı. İlk geldiğinde hidroterapi odasına aldık. Pansumanlarını yaptık. Yanık uzun süreçli tedavi olduğu için en az 2 hafta gibi bir süre bizde kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"YANIK MERKEZİ ÖZEL BİR YER"
Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nin bölgedeki en etkili yanık tedavisini sağladığını anlatan Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Kasapoğlu "15 aylık bebeğimiz Beril'in, Afyonkarahisar Sandıklı'da baş ve boyun bölgesi yanığıyla helikopter ambulansla hastanemiz yanık servisine sevki yapıldı. Personelimizin tamamı yanık konusunda özel eğitimli. Yanık Merkezi özel bir yer. Ekibimiz sağ olsun bugüne kadar başarılı işler gerçekleştirdi" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA