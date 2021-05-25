Online oyunlarda çirkin tuzak! Çocuğunuzu korumak için mutlaka bunu yapın...

Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, "Çocuklar artık online platformda da istismar ediliyor. Anne ve baba başta kendini koruyabiliyorsa çocuğunu da aslında koruyor. Anne ve baba çocuklukta kendini yeterince koruyamadıysa, taciz edildiyse veya tecavüze uğradıysa ileride de çocuğunu korurken sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle ailelere ilk önerim; yalnızca çocukları değil nasıl kendimi ve çocuklarımı koruyabilirim diye sorgulama yapması. Zor zamanlarda önce kendimizi nasıl koruduğumuza bakıp sonra çocuğumuzu nasıl koruyabiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor Yani maskeyi önce kendimize sonra çocuğumuza takmalıyız" dedi.
"BU DÜŞÜNCE ÇOK SAKINCALI"
"Oyunlar var ve kabul etmeliyiz ki oyun oynamak çok keyifli. Bu nedenle çocuğumuzla bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Sınırsız hiçbir şeyi önermiyoruz. 'İstediğin kadar oynayabilirsin' gibi bir bakış açısı söz konusu olmamalı. 'Aman oynasın da ben biraz dinleneyim' diye düşünmek çok sakıncalı." diyen Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, şöyle devam etti; "Çocuğun online oyunlarda ne kadar süre geçirebileceğini yaşına göre hesaplayabilirsiniz. Yaşına göre çarpı on dakika şeklinde ne kadar oyun oynayabileceğini hesaplayıp bu şekilde çocuğunuzla anlaşabilirsiniz."
"Günlük olarak; çocuk 1 yaşındaysa 10 dakika, altı yaşındaysa 1 saat vakit geçirebilir. Fakat bu sürede mutlaka bölünmeli. İki kez yarım saat oyun şeklinde planlanabilir"
"ÇOCUK O BOŞLUĞU DOLDURMAK İÇİN ONLINE PLATFORMA İHTİYAÇ DUYUYOR"
Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, "Sınırsız oyun oynayan çocukları gözlemlediğimizde anne ve babayla ilişkisinin koptuğunu görüyoruz. Çocuk kendi odasında saatlerde zaman geçiriyor, anne ve baba kendine vakit ayırıyor. Bu şekilde aile ilişkilerinin kopuk olduğunu görüyoruz. Çocuk o boşluğu doldurmak için online platforma ihtiyaç duyuyor. Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki anne, baba ve çocuk ilişkisi pamuk ipliğine bağlıdır ve çok hızlı kopar. Bu iletişimi sağlıklı tutmak ve daha iyi bir ilişki kurmak anne ve babanın elinde. İyi ilişki kurmak çocuğun her istediğini yapmak değildir. Kurallar ve sınırlar konulmalı ancak ilişkinin temelinde şefkat ve merhamet olmalıdır." dedi.
"EĞER ÇOCUĞUNUZ İSTİSMARA UĞRAMIŞSA MUTLAKA BUNLARI SÖYLEYİN"
"0-1 yaş arasında online hiçbir şeyi önermiyoruz. Bu yaş grubu için hiçbir kullanım söz konusu değil. Bir yaşından sonra annenin yanındayken kısa süreli şarkı dinletilebilir. Çocuklar 10 yaşına kadar gözünüzün önünde olmalı. Bu yalnızca online oyunlar için geçerli değil sakıncalı şeyler de karşılarına çıkabiliyor. 5-6 yaşından sonra kısa süreli oyunlar oynayabilir ancak bu oyunların içinde asla şiddet vs. olmamalıdır. 12-14 yaş sonrası için online oyun süresi; anne, baba ve çocuğun birlikte konuşmasıyla belirlenmelidir." diyen Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, açıklamalarına şöyle devam etti; "Anne ve baba oyunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalı ve çocuğuna gerekli uyarıları yapmalıdır. Anne ve baba tüm bunlara dikkat etmesine rağmen çocuğun karşısına istismara yol açabilecek oyunlar çıkabilir. Bu duruma karşı çocuğunuzla mutlaka, 'Bazı oyunlarda senin iç çamaşırlarının içini gösteren fotoğraflar isteniyormuş böyle bir durumda mutlaka benimle paylaş. Sen hata yapmış olsan da bunun üstesinden beraber gelebiliriz' demelisiniz."Online oyunlarda büyük tehlike: Önce ödül vaadi sonra ifşa tehdidi!