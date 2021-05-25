Online oyunlarda çirkin tuzak! Çocuğunuzu korumak için mutlaka bunu yapın...

"EĞER ÇOCUĞUNUZ İSTİSMARA UĞRAMIŞSA MUTLAKA BUNLARI SÖYLEYİN"

"0-1 yaş arasında online hiçbir şeyi önermiyoruz. Bu yaş grubu için hiçbir kullanım söz konusu değil. Bir yaşından sonra annenin yanındayken kısa süreli şarkı dinletilebilir. Çocuklar 10 yaşına kadar gözünüzün önünde olmalı. Bu yalnızca online oyunlar için geçerli değil sakıncalı şeyler de karşılarına çıkabiliyor. 5-6 yaşından sonra kısa süreli oyunlar oynayabilir ancak bu oyunların içinde asla şiddet vs. olmamalıdır. 12-14 yaş sonrası için online oyun süresi; anne, baba ve çocuğun birlikte konuşmasıyla belirlenmelidir." diyen Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, açıklamalarına şöyle devam etti; "Anne ve baba oyunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalı ve çocuğuna gerekli uyarıları yapmalıdır. Anne ve baba tüm bunlara dikkat etmesine rağmen çocuğun karşısına istismara yol açabilecek oyunlar çıkabilir. Bu duruma karşı çocuğunuzla mutlaka, 'Bazı oyunlarda senin iç çamaşırlarının içini gösteren fotoğraflar isteniyormuş böyle bir durumda mutlaka benimle paylaş. Sen hata yapmış olsan da bunun üstesinden beraber gelebiliriz' demelisiniz."

Online oyunlarda büyük tehlike: Önce ödül vaadi sonra ifşa tehdidi!