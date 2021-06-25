Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Necati Şaşmaz'ın avukatıydı! Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:46 Son Güncelleme: 25.6.2021 15:02

Son dakika: Necati Şaşmaz'ın avukatıydı! Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

DHA
Son dakika: Necati Şaşmaz'ın avukatıydı! Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, İstanbul Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi.

İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Necati Şaşmaz'ın avukatıydı! Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA