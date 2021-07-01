Tolga Zararsız ayrıldığı sevgilisinin evine bomba attı

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın savcılık iddianamesine göre, ayrılığı kabullenemediği için genç kadına ve ailesine sürekli ölüm tehdidinde bulunan Zararsız, geçen 19 Aralık'ta bu kez el bombasıyla saldırdı.