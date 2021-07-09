Evlat nöbetine katılan iki aileye evlat acısı yaşattılar! Hainler ölümlerini 4 yıl gizlemiş

HDP İl binası önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbeti tutan ailelerden baba Süleyman Aydın'ın 15 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın ile HDP önünde evlat nöbeti tutan anne Nadire Çakan'ın 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed'in 4 yıl önce öldürüldükleri ortaya çıktı.
Hain örgüt okul çağındaki Özkan'ı 2015 yılında kandırıp dağa çıkarmış, yine okul çağındaki Muhammed'i ise 2010 yılında dağa kaçırmıştı. Aileler zaman zaman tehdit edilirken, terör örgütü PKK'nın üst düzey elebaşları da oturma eylemini bırakmaları için ailelere küfür ve ağır hakaretlerde bulunuyordu.
Muhammed Çakan'ın dağa kaçırıldıktan sonra sırasıyla Kandil ve İran, Irak, Türkiye sınırındaki Zagros dağlarında tutulduğu, ardından 2015 yılında DEAŞ'ın Sincar'ı işgal etmesi üzerine Sincar'a gönderildiği ve buradaki terörist gruplarla savaşmaya zorlandığı bildirildi. Özkan Aydın'ın da Şırnak'ın Uludere İlçesinin karşısındaki Haftanin Kampı ile Sinaht Vadisinde zorla tutulduğu bildirildi.
İNFAZ EDİLMİŞ OLABİLİRLER
Son olarak her ikisi de Haftanin Vadisindeki Bektorya Kampında tutulurken 6 Temmuz 2017 günü bulundukları mağarada öldürüldükleri, terör örgütünün ise bu ölümü ailelerinden dört yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı.
Çocuklarının öldürülmesinden iki yıl sonra evlat nöbetine katılan aileler, bir umutla evlatlarının dönmesi için yoğun çaba sarf ediyordu. İstihbarat birimleri her iki çocuğun da ayrılmak istemeleri nedeniyle infaz edilmiş olabileceği üzerinde duruyor.
PKK'nın Özkan ile Muhammed'in ölüm haberini Cumhurbaşkanının ziyareti öncesinde açıklaması hainlerin provokasyon peşinde olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.