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Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:22 Son Güncelleme: 9.7.2021 11:25

Evlat nöbetine katılan iki aileye evlat acısı yaşattılar! Hainler ölümlerini 4 yıl gizlemiş

Özgür CEBE Özgür CEBE
Evlat nöbetine katılan iki aileye evlat acısı yaşattılar! Hainler ölümlerini 4 yıl gizlemiş

HDP Diyarbakır İl binası önünde terör örgütünün ağına düşerek kandırılan evlatlarını kurtarabilmek için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın'ın oğlu Özkan ile anne Nadire Çakan'ın oğlu Muhammed'in 4 yıl önce Haftanin bölgesinde mağarada öldürüldükleri, terör örgütünün ailelerin tepkisinden korktuğu için bu iki ölümü 4 yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret edeceği açıklamasından sonra terör örgütü PKK'nın her iki çocuğun da öldürüldüğünü duyurup provokasyon peşinde olması dikkat çekti.

HDP İl binası önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbeti tutan ailelerden baba Süleyman Aydın'ın 15 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın ile HDP önünde evlat nöbeti tutan anne Nadire Çakan'ın 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed'in 4 yıl önce öldürüldükleri ortaya çıktı.



Hain örgüt okul çağındaki Özkan'ı 2015 yılında kandırıp dağa çıkarmış, yine okul çağındaki Muhammed'i ise 2010 yılında dağa kaçırmıştı. Aileler zaman zaman tehdit edilirken, terör örgütü PKK'nın üst düzey elebaşları da oturma eylemini bırakmaları için ailelere küfür ve ağır hakaretlerde bulunuyordu.



Muhammed Çakan'ın dağa kaçırıldıktan sonra sırasıyla Kandil ve İran, Irak, Türkiye sınırındaki Zagros dağlarında tutulduğu, ardından 2015 yılında DEAŞ'ın Sincar'ı işgal etmesi üzerine Sincar'a gönderildiği ve buradaki terörist gruplarla savaşmaya zorlandığı bildirildi. Özkan Aydın'ın da Şırnak'ın Uludere İlçesinin karşısındaki Haftanin Kampı ile Sinaht Vadisinde zorla tutulduğu bildirildi.

İNFAZ EDİLMİŞ OLABİLİRLER

Son olarak her ikisi de Haftanin Vadisindeki Bektorya Kampında tutulurken 6 Temmuz 2017 günü bulundukları mağarada öldürüldükleri, terör örgütünün ise bu ölümü ailelerinden dört yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı.



Çocuklarının öldürülmesinden iki yıl sonra evlat nöbetine katılan aileler, bir umutla evlatlarının dönmesi için yoğun çaba sarf ediyordu. İstihbarat birimleri her iki çocuğun da ayrılmak istemeleri nedeniyle infaz edilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

PKK'nın Özkan ile Muhammed'in ölüm haberini Cumhurbaşkanının ziyareti öncesinde açıklaması hainlerin provokasyon peşinde olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Evlat nöbetine katılan iki aileye evlat acısı yaşattılar! Hainler ölümlerini 4 yıl gizlemiş
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