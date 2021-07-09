Evlat nöbetine katılan iki aileye evlat acısı yaşattılar! Hainler ölümlerini 4 yıl gizlemiş

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Son olarak her ikisi de Haftanin Vadisindeki Bektorya Kampında tutulurken 6 Temmuz 2017 günü bulundukları mağarada öldürüldükleri, terör örgütünün ise bu ölümü ailelerinden dört yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı.