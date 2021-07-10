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Giriş Tarihi: 10.7.2021 12:09

Son dakika: Banka soyan terörist yakalandı!

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Banka soyan terörist yakalandı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist, Van'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Yakalanan teröristin kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist, Van'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Yakalanan teröristin kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 2014 yılında bir bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist S.T.'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kamu kurumlarına ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu şeklinde istihbari bilgileri de ulaşması üzerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonla yakalandı.

Teröristin saklandığı ikamette yapılan aramada; 1 uzun namlulu silah, tabanca ve 2 adet el bombası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Son dakika: Banka soyan terörist yakalandı!
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