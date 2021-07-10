Son dakika: Banka soyan terörist yakalandı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist, Van'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Yakalanan teröristin kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 2014 yılında bir bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist S.T.'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kamu kurumlarına ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu şeklinde istihbari bilgileri de ulaşması üzerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonla yakalandı.

Teröristin saklandığı ikamette yapılan aramada; 1 uzun namlulu silah, tabanca ve 2 adet el bombası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.