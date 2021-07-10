Son dakika: Banka soyan terörist yakalandı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist, Van'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Yakalanan teröristin kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.