Son dakika: Banka soyan terörist yakalandı!
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2014 yılında bir bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist, Van'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Yakalanan teröristin kamu kurumları ve görevlilerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.