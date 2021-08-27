Sağlıkta devrim yaratacak proje! Ameliyata konsey karar veriyor

ÖNCELİK HASTAYI VE HEKİMİ KORUMAK

Bu projeyi 2015'ten bu yana hayata geçirme hayalim vardı. Bu fikrimizi bakanlığa iletince hastanemizde bu çalışmayı yapmak için izin verildi. Hemen Haziran 2020'den itibaren konseylerimizi oluşturduk ve bu sistemi şu anda hastanemizde bütün branşlarda uyguluyoruz. Bakanlığımızın isteği üzerine kendilerine sunum yaptık. Bu konseylere ilk önce özellikli ameliyatlar dediğimiz büyük ameliyatlardan başladık ama şu anda genelleştirdik.