2021’in iz bırakanları

11 aydır duvarda asılı olan ve her gün bir yaprağını kopardığımız takvimin sonuna geldik. Bazen üzüldük, bazen mutlu olduk bazen de nice hayatlara şahit olduk. "İyi insanlar hâlâ varlar ve hâlâ aramızdalar" diyerek umut tazeledik. 2021 yılını okurları için inceleyen SABAH, başarılarıyla göğsümüzü kabartan, fedakârlıklarıyla gönülleri fethedip umutlarını diri tutan 2021 yılının 7 kahramanının hikâyesini derledi.

TÜRKİYE'NİN KAHRAMAN KOMUTANI: OSMAN ERBAŞ

(Mart 2021) Korgeneral Osman Erbaş: Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Hayatını vatana hizmet yolunda adayan ve bu uğurda şehit olan Osman Erbaş'tan geriye, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez" sözleri kaldı. Osman komutan ve bu gurur dolu sözleri, Türkiye'nin hafızasından silinmeyecek.

FEDAKÂR DOKTORUN ALKIŞI HAK EDEN FOTOĞRAFI

(Nisan 2021) Oğuz Basut: Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, 20 yaşındaki bir genç kızın tükürük bezi tümörü ameliyatına girmeden önceki gece gıda zehirlenmesi yaşadı. Tedavi olan Basut, kendini iyi hissettiği için ameliyata girme kararı aldı. Ancak fedakâr profesör ameliyat sırasında fenalaştı. Konu, masada yatan genç bir kızın hayatıydı... Zorlu bir ameliyatı bitirmekte kararlıydı. Elleri meşgul olduğu için ekibinden ayağına serum takmalarını istedi. Ameliyatı yarım bırakamayan Basut, o serumla devam ettiği operasyonu başarıyla tamamladı. Ameliyathanede ayağında serumla çekilen o fotoğrafı, sağlık çalışanlarının nasıl fedakârca çalıştığının örnek bir karesi olarak hafızalara kazındı...

SALGIN SAVAŞÇILARININ SİMGESİ

(Mayıs 2021) Seher Altuncu: Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği sırada taktığı maske nedeniyle yüzünün büyük bir bölümünde izler oluşan Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görev yapan Seher hemşirenin unutulmaz fotoğrafı, sosyal medyada en çok paylaşılan kareler arasına girdi. Hemşireler Günü nedeniyle söz konusu fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulunan Seher Altuncu, "Maskenin acısını bazı zamanlarda eve gidince bile hissediyorum" dedi. Seher hemşire, iki yıl boyunca gece gündüz demeden sinsi virüse karşı fedakârca savaşan sağlık çalışanlarının çarpıcı bir örneği olarak yüreğimize kazındı.

MUTLULUK GÖZYAŞLARINI DÖKEN MADALYA

(Temmuz 2021) Mete Gazoz: Dünyanın en iyi üç okçusundan "Altın Adam" lakaplı Mete Gazoz, Temmuzda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini yenerek okçuluk tarihimizin ilk altın madalyasını ülkemize getirdi. Mete'nin hafızalara kazınan o sevinci sırasında ekran başındaki milyonlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Gazoz, henüz 17 yaşındayken Rio 2016'da mücadele ettikten sonra Twitter hesabından "Söz veriyorum, Tokyo'da altın madalya kazanacağım" tweetini atmıştı. Altın madalyaya uzanan Mete bu kez, "Bugün hayalini kurduğum, Rio'da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum" mesajını paylaşarak tüm Türkiye tarafından ayakta alkışlandı.

KÜÇÜK YAŞI BÜYÜK AKLIYLA KIZ ÇOCUKLARININ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

(Temmuz 2021) Merve Akpınar: Spor aşkıyla yanıp tutuşan minik bir kalbin sahibi Merve Akpınar, henüz 13 yaşındayken kız çocuklarının umudu oldu. Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle arkadaşlarıyla hentbol oynayan Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelmişti ve yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde kameralar karşısında anlatmıştı. Merve'nin sözleri çok kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Merve, "Ben hentbola ilk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'hayır ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum." Bu sözlerinden sonra Merve'yi kendi okullarında okutmak isteyen yöneticiler, Merve'yle röportaj yapmak isteyen gazeteciler, spor kulüpleri adeta birbirleriyle yarıştılar. Merve, köyündeki kız çocuklarının sesi oldu ve şimdiden birçoğunun kaderi değiştirdi.

YİĞİT GÖNÜLLÜ İŞÇİ

(Temmuz 2021) Cihan Toşur: Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşurken, Manavgat'ta 4 gün süren yangınlara müdahale sırasında yaralanan orman işçisi Cihan Toşur'un yarılı kolunu sararken görüntülendiği fotoğrafı, ülke gündemine oturdu. Toşur, yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan bir kahraman. Gece gündüz demeden alevlerin arasında mücadele veren fedakâr ve ülke sevdalısı Toşur'a gündem olduğu ve herkes tarafından gurur duyulduğu söylendiğinde ise; Atatürk'ün, "Vatanının en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatırcasına sadece üç kelimelik bir yanıt verdi: "Ben görevimi yaptım..."

İBRAHİM AMCANIN ÖRNEK AŞKI

(Ağustos 2021) İbrahim Deniz: Manavgat'taki yangında evlerine yaklaşan yangını fark eden İbrahim Deniz, üç yıldır baktığı felçli eşini gücü yetmese de sürükleyerek odadan evin kapısına kadar çıkardı. Eşinin "Beni bırak, sen canını kurtar" ısrarına rağmen "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyen Deniz, bu sırada evlerinin önüne gelen tanımadığı bir kişiden yardım istedi. Bu kişinin "Amca seni kurtaracağım." sözüne karşılık, "Ben canımı kurtarırım. Felçli hanımımı kurtar." dedi. Eşi evden çıkarılıp bir otomobille alandan uzaklaştırılınca rahat bir nefes aldı, kendisi de yürüyerek alandan ayrılmıştı. SABAH'ın manşetten duyurduğu o duygu yüklü hareketin ardından tüm Türkiye, İbrahim Amca'nın kalbini, eşine olan sevgisini konuştu. İbrahim amca olaydan sonra "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sağ olsun evimizin temelini hemen attırdı. Hiç çocuğumuz olmadı ancak Murat Kurum bizim oğlumuz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızdan Allah razı olsun. Milletimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Herkes geldi, eksiklerimizi giderdi" diye konuşmuştu.