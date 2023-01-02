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Giriş Tarihi: 2.1.2023

2022’nin favori isimleri Alparslan ve Zeynep

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2022'nin en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimlerini açıkladı. Nüfus kütüklerine 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise 8 bin 870 ile Zeynep aldı. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin en çok tercih edilen diğer kız isimleri.

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2022’nin favori isimleri Alparslan ve Zeynep
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