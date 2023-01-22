“2023 yolunda 23 dev projeyi hayata geçirdik”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde tamamlanması hedeflenen 23 dev projede sona yaklaşıldığını açıkladı. Seçim kampanyası döneminde vaat ettikleri projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, "Silivri'de başlattığımız hizmet seferberliğini büyük bir coşkuyla yerine getiriyoruz. Hatta vaatlerimizden daha fazlasını gerçekleştiriyoruz." dedi. Başkan Yılmaz, bakanlıklar uhdesinde olan projelerin de büyük bir özveriyle yürütüldüğünü ifade ederek, "Silivri'miz büyük bir hasretle beklediği hizmetlere kavuşuyor." ifadelerini kullandı.Üretken belediyecilik vurgusu yapan Başkan Yılmaz, "Üretken ve Sosyal Belediyecilik ilkelerimize uyarak ve Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir.' sözünü şiar edinerek, seçildiğimiz günden beri var gücümüzle çalışıyoruz." dedi. 2023 yılında hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Yılmaz, "Tarafsız, ilkeli, şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızla, 2022 yılında bütün hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek ilçemizi; eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor ve daha birçok alanda sayısız proje ile buluşturduk. Güçlenen ekonomik yapısı, artan üretim potansiyeli, çevreci anlayışı, yeni oyun parkları, kullanışlı spor sahaları, yenilenen cadde ve sokakları, restore edilen tarihi yapıları, modern sağlık merkezleri, kapalı pazar yerleri, sosyal yardım ağı, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri ile Silivri şimdi bir başka güzel! 2023 yılı, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pek çok yatırımın ilçemizle buluştuğu bir yıl olacaktır. Silivrili hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Silivri'de bir mega proje daha hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Silivri Belediyesi tarafından yapımına başlanan Silivri Millet Bahçesi hızla ilerliyor. Çevre Bakanı Murat Kurum, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilk fidanları birlikte diktiği proje, eski ilçe stadyumunun bulunduğu 35.770 metrekare alanda hayata geçiriliyor ve içerisinde; kıraathanekütüphane, mescit, kapalı otopark, basketbol sahası, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, etkinlik çayırı, ateşsiz piknik alanı, masa tenisi, yaya yolları, biyolojik gölet, bisiklet yolları, oturma- dinlenme alanı, oturma duvarları, tematik bahçe, kültür-fizik alanı ve kuru havuz yer alıyor. Yatırım bedeli yaklaşık 71 milyon TL olan projenin 2023 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.Silivri Mübadele Müze Evi projesinde sona gelindi. Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında yapılan nüfus mübadelesinin hatıralarını yaşatmak amacıyla Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, İstanbul Valiliği işbirliğiyle yürütülüyor. Bodrum katı ile birlikte 3 kat ve toplam 400 metrekare kullanım alanlı inşa edilen Silivri Mübadele Evi, yerel tarih ve mübadil kültürünü yaşatan ve sergileyen bir yapı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Silivri Mübadele Evi tıpkı bir müze gibi göç yolunda yaşanan olayları, kişisel hikâyeleri, o döneme ait eşya ve hatıraları simgeleyen sergilere ev sahipliği yaparak gelecek nesillere aktaracak.Başkan Volkan Yılmaz'ın yoğun gayretleri ve yürüttüğü istişareler doğrultusunda ilçenin kronik sorunlarından biri daha çözüme kavuşuyor. Silivri'nin iki yakasını bir araya getirecek viyadükle geçiş ve otogar kavşak düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kınalı – Büyükçekmece arasındaki 41 kilometrelik D-100 devlet yolu yapım işi yatırım programına dahil edildi. Projeye ilişkin bilgilendirme panosunun montajı yapıldı. Başkan Yılmaz, "Silivri'mizin iki yakasını bir araya getirecek olan viyadükle geçiş ve otogar kavşak düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kınalı – Büyükçekmece arasındaki 41 kilometrelik D-100 devlet yolu yapım işi bakanlığımızın yatırım programında yer almıştır. Bu projenin yatırım programında yer almasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'na, desteklerini esirgemeyen TBMM Başkanvekili Sayın Celal Adan'a ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Silivrili hemşehrilerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.Silivri'de mahalle sakinlerinin daha rahat ve konforlu alışveriş yapabilecekleri, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri kapalı pazar yerlerine bir yenisi daha eklendi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın vaatleri arasında yer alan ve Yeni Mahalle, Ortaköy, Kavaklı ile Değirmenköy'de hizmete açılan çok amaçlı pazar yerlerinin ardından Selimpaşa'da da yeni bir kapalı pazar yeri projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 7.000 metrekare alanda inşa çalışmaları devam eden Selimpaşa Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri; çevreye, doğaya ve yenilenebilir enerjiye katkı sunan bir proje olma özelliği de taşıyor. Belediyelerin elektrik üretme hakkı olan 1.2 megavat elektriğin 700 kilovatı bu proje ile karşılanacak ve belediyenin ihtiyaçlarında kullanılacak. Aynı zamanda yağmur suları, 7.000 metrekarelik çatının üzerinden toplanarak 150.000 tonluk bir depoda muhafaza edilecek. Depolanan yağmur suları Selimpaşa'daki parkların, bahçelerin sulanmasında ve pazar yerinin ihtiyaçlarında kullanılacak. 2022 Haziran ayında temeli atılan projenin önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın seçim vaatleri arasında yer alan yüzme havuzu projesi hayata geçirildi. Silivri Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu'nda geleceğin sporcuları yetişiyor. Gençlerin ücretsiz bir şekilde yüzme eğitimi aldığı ve 7'den 77'ye Silivrili tüm vatandaşların faydalanabildiği tesiste; 6.940 metrekare parsel alanı ve 2.404 metrekare inşaat alanı içerisinde 435 metrekare havuz alanı, 12.5x25 metre ölçülerinde 1.40 metre derinliğinde ve 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 82 metrekare bekleme salonu, sağlık odası, engelli soyunma odası, antrenör odası, 330 metrekare bay / 30 metrekare bayan soyunma odası ve 161 metrekare çok amaçlı jimnastik salonu bulunuyor. Bahçe kısmında ise tenis ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, spor aletleri, kameriyeler, kafeterya ve 50 araçlık otopark yer alıyor.Silivri Belediyesi'nin yardıma ihtiyaç duyan ilçe sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için gerçekleştirdiği projelerden olan ve hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliği ile hayata geçirilen Silivri Belediyesi Gülsen Nakipoğlu - Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezinin yapımında sona gelindi. Silivri Belediyesine ait sosyal birimlerin donanımlı bir komplekste tek çatı altında toplanacağı Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezinde; Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Bizden Size Sosyal Market, Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Engelsiz Kafe, kütüphane, hobi odaları, spor odası, mutfak atölyesi, oyun odası, meslek edindirme odaları ve el emeği ürünlerin sergilenmesine yönelik üniteler yer alıyor.Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında ise; tüm vatandaşlara hizmet verebilecek terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri bulunuyor. Merkezin açık etkinlik alanları da amfi tiyatro, engelsiz kondisyon alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, engelsiz hobi bahçesi ve etkinlik çayırı gibi bölümlerden oluşuyor. Yeni Mahalle'de bulunan Kiptaş 1 Konutları karşısında toplam 15.000 metrekare alanda 3 ayrı bloktan oluşan merkez ile Silivri'de yaşayan dezavantajlı vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik hizmetleri daha konforlu ve daha çağdaş koşullarda verilebilecek. Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezinin önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor.