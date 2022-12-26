‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı Bingöl’de gerçekleşti

'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde AK Parti heyeti Bingöl'e geldi. Bingöl Belediye binası konferans salonunda basın ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri," Bugün bildiğiniz gibi şehir buluşmaları kapsamında Bingöllümüzdeyiz, oldukça kapsamlı bir programı inşallah hayata geçirmeyi planlıyoruz. Malumunuz Ak Parti teşkilatları sadece seçimden seçime sahaya çıkan, sadece seçime yakın dönemlerde vatandaşlarla temas etmeye çalışan teşkilatlar değiller. Bizler her zaman sahadayız her zaman vatandaşımızın yanındayız. Seçime yaklaştığımız bu dönemde enerjimizin bir başka olduğunu da görüyoruz. Herkes 2023 seçimlerinin kritik ve önemli olduğunu gayet net görüyor. Bu seçiler önemli çünkü AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanımız liderliği ile hayata geçirdiği kazanımları korumak noktasında kritik olduğunu herkes görüyor." dedi

Bu seçimler oldukça önemli temellerini son derece sağlam bir şekilde atmış olduğumuz, Türkiye yüzyılı vizyonu hayata geçmesindeki kritik rolü ortada, hepinizin malumu Dünyada çeşitli sınamalarla karşı karşıyayız, hemen kuzeyimizde bir savaş var, kısa süre önce dünyayı etkisi altına almış olan bir Pandemi vardı. Şu içinden geçmiş olduğumuz süreçte bir taraftan gıda krizleri küresel anlamda konuşuluyor. Bir taraftan da enerji krizleri konuşuluyor. Ama bununda ötesinde bütün dünyayı etkileyen bir sıkıntıda söz konusu. Türkiye bütün bu sınamalara rağmen bu sıkıntılı süreçte çok şükür ekonomisini büyüterek ihracatını arttırarak yoluna devam etti.

Tabi bütün bu süreçler devam ederken, karşımızdaki muhalefet blokuna da şöyle bir bakmak onların yaptıklarını da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum.

Maalesef Türkiye'deki muhalefet anlayışı 1950'lerden beri hiçbir şekilde ilerleme kaydedememiş, kendini güncelleyememiş, ortaya yeni bir söylem koyamamış bununda ötesinde yeni taktikler geliştirememiş bir anlayış olduğu gözüküyor.

1950'lerde biliyorsunuz bir yatırım karşıtı vardı. Bugünde her türlü yatırıma karşı çıkıyorlar.1950'lerde genellikle manipülasyon ve yalan siyaset üzerinden ilerlemeye çalışıyorlardı. Maalesef bugünde benzerlerini görüyoruz. Ana muhalefette maalesef hiçbir değişim olmadığını görüyoruz.

Altılı masaya baktığımızda ise daha henüz hangi konuları konuşup konuşulmamaları konusunda dahi uzlaşma sağlamış değiller, aday kuşundaki net amali süreci zaten sizlerde takip ediyorsunuz.

Bundan birkaç hafta önce bir anayasa önerisi ile ortaya çıktılar. Aylarca üzerinde çalıştıklarını söyledikleri bu anayasa önerisinde bizler görüyoruz ki tutarsızlıklar mevcut, iyi çalışılmamış, iyi kişiselleştirilmemiş güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla sürülmüş uzaktan yakından alakası olmayan bir önerinin ortaya konulduğunu hep beraber gördük.

Yine geçtiğimiz haftalarda ana muhalefettin düzenlediği vizyon toplantısını birazda ibretle takip ettik, yani Türkiye'de yurt içinde bulamadıkları vizyonu maalesef yabancı danışmanlar ile bulmaya çalışıyorlar, ancak bu yabancı danışmanlar bir zahmet edip toplantıya bile teşrif etmediler.

Ana muhalefetin lideri kaktı ve dedi ki, işte toplantıya uzaktan erişmek bir anlamda teknoloji göstergesidir, Türkiye teknoloji görsün tabi bunlar muhalefetin maalesef şuan Türkiye'nin geldiği nokta konusunda hakikatten bir haber olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor."

Vizyonu yurtdışında arayan muhalefet lideri Almanya'da iken yurt içinde kendi partisi içerisinde adaylık konusunda yine ilginç gelişmeleri hep beraber ibretle izledik. Maalesef muhalefet Türkiye'nin ulaşmış olduğu olgunluk seviyesinin çok altında kalmış durumdadır. "dedi.