2023’te 1 milyon 163 bin kişiye sağlık hizmeti

Çerkezköyilçe merkezinin yanı sıra Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Silivri'nin yakın mahallelerine sağlık hizmeti veren Çerkezköy Devlet Hastanesi, 2023 yılında rekora imza attı. Hastaneden yapılan açıklamada, 1 Ocak ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 717 bin 143 poliklinik, 446 bin 687 acil muayene olmak üzere toplam 1 milyon 163 bin 830 muayene gerçekleşti. Sağlık üssünde ayrıca bin 961 doğum gerçekleşirken, 13 bin 911 kişi yatırılarak tedavi gördü. Hastanede 2023 yılında 10 bin 667 ameliyat yapıldı. Hastane, TÜİK'in 2022 yılı verilerine göre 1 milyon 142 bin 451 nüfuslu Tekirdağ il geneli geride bırakırken, 206 bin 829 nüfuslu Çerkezköy'ün nüfusu ise 5'e katladı.