2025 Almanak operasyonu | 8 milyarlık dolandırıcılık ağı çökertildi: Sahte Forex’e 84 tutuklama!

Ankara'da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro'nun 2025 boyunca sürdürdüğü "Almanak Operasyonu"nda, internet tabanlı sahte forex yatırım sistemi kuran organize yapıya geniş çaplı darbe vuruldu.

'HESAPÇILAR' TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler, kendi kurdukları web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle yatırımcıları hedef aldı; üçüncü kişiler adına şirket kurdurup bu şirketler üzerinden banka hesapları açtırdı, para akışını izlerini kaybettirecek şekilde farklı hesaplara ve kripto para/soğuk cüzdan kanallarına yönlendirdi. Soruşturma dosyasında, bankalardan ve ATM'lerden para çekimlerine ilişkin görüntüler delil olarak kullanıldı ve "hesapçı" rolündeki kişiler tek tek tespit edildi. Operasyonun merkezinde, 40 mağduru yatırım vaadiyle dolandıran ve 35 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlenen "sahte forex çetesi" bulunuyor. MASAK raporu, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesabı ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar TL'lik toplam hareketi ortaya koydu. Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete çökertildi., 174 şüpheliden 98'i mahkemeye sevk edildi ve 84'ü tutuklandı.