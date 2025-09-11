2025 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi ve toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası (FED), Eylül 2025 faiz kararıyla bekleniyor. Beklenen FED toplantısı, piyasalar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yatırımcılar, "FED faiz kararı açıklandı mı, faizler sabit mi kalacak, beklentiler ne yönde?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 2025 Eylül ayı FED faiz kararı beklentisi: