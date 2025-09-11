2025 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi ve toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası (FED), Eylül 2025 faiz kararıyla bekleniyor. Beklenen FED toplantısı, piyasalar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yatırımcılar, "FED faiz kararı açıklandı mı, faizler sabit mi kalacak, beklentiler ne yönde?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 2025 Eylül ayı FED faiz kararı beklentisi:
Eylül 2025 FED faiz kararı toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Piyasaların gözü kulağı toplantıya dönerken faiz kararının 17 Eylül akşamı açıklanması bekleniyor. ABD Merkez Bankası için beklentiler değerlendiriliyor.
Ekonomistler, FED'in Eylül 2025 toplantısında faizi sabit bırakabileceği yönünde tahminlerde bulunuyordu. Bazı analistler ise faiz indirimi konusunda beklentileri artırmış durumda.
ABD'de enflasyonun hâlâ hedef seviyenin üzerinde seyretmesi risk doğururken yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentiler hala güçlü durumda.