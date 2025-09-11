Haberler Yaşam Haberleri 2025 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi ve toplantı tarihi
Giriş Tarihi: 11.9.2025 09:32

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı Eylül 2025 toplantısı piyasaların merceğinde. Küresel yatırımcılar ve ekonomistler, FED faiz kararı ile birlikte dolar, altın ve borsa üzerindeki etkileri yakından izliyor. Peki FED faizi ne zaman ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faiz indirimi mi, artırımı mı gelecek? İşte toplantı tarihi:

ABD Merkez Bankası (FED), Eylül 2025 faiz kararıyla bekleniyor. Beklenen FED toplantısı, piyasalar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yatırımcılar, "FED faiz kararı açıklandı mı, faizler sabit mi kalacak, beklentiler ne yönde?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 2025 Eylül ayı FED faiz kararı beklentisi:

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül 2025 FED faiz kararı toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Piyasaların gözü kulağı toplantıya dönerken faiz kararının 17 Eylül akşamı açıklanması bekleniyor. ABD Merkez Bankası için beklentiler değerlendiriliyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistler, FED'in Eylül 2025 toplantısında faizi sabit bırakabileceği yönünde tahminlerde bulunuyordu. Bazı analistler ise faiz indirimi konusunda beklentileri artırmış durumda.

ABD'de enflasyonun hâlâ hedef seviyenin üzerinde seyretmesi risk doğururken yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentiler hala güçlü durumda.

5 toplantı boyunca faizi sabit bırakma kararı alan FED, temmuz ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

