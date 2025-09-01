2025 Eylül Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama formülü

Ev sahipleri ve kiracılar için kira artış oranı, ekonomik planlama açısından büyük önem taşıyor. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirleniyor. Peki, 2025 Eylül kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve kiralar nasıl hesaplanacak? İşte detaylı rehber…
2025 Eylül ayı kira artış oranı 3 Eylül günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile ortaya çıkacak. Bu ay kira tutarını güncelleyecek ev sahipleri ve kiracılar gelecek oranları bekliyor.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %41,13
Kira Artış Tutarı: 8.226 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 28.226,00 TL
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.