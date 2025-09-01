2025 Eylül Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama formülü

Ev sahipleri ve kiracılar için kira artış oranı, ekonomik planlama açısından büyük önem taşıyor. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirleniyor. Peki, 2025 Eylül kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve kiralar nasıl hesaplanacak? İşte detaylı rehber…