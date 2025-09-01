Haberler Yaşam Haberleri 2025 Eylül Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama formülü
Giriş Tarihi: 1.9.2025 11:23

2025 Eylül Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama formülü

Kira artış oranı, ev sahipleri ve kiracılar tarafından her ay merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri baz alınarak belirlenen oran, kiraların yıllık artışını doğrudan etkiliyor. “Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanır?” soruları enflasyon oranı öncesi gündemde. İşte 2025 kira zammı hesaplama yöntemi…

2025 Eylül Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama formülü

Ev sahipleri ve kiracılar için kira artış oranı, ekonomik planlama açısından büyük önem taşıyor. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirleniyor. Peki, 2025 Eylül kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve kiralar nasıl hesaplanacak? İşte detaylı rehber…

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Eylül ayı kira artış oranı 3 Eylül günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile ortaya çıkacak. Bu ay kira tutarını güncelleyecek ev sahipleri ve kiracılar gelecek oranları bekliyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen ağustos ayı iş yeri ve konut kira zam oranı üst sınırı %41,13 olmuştu.

Yeni ay için kira zammı bekleniyor.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %41,13
Kira Artış Tutarı: 8.226 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 28.226,00 TL

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

2025 Eylül Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama formülü
