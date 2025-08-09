2025 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, giriş yerleri ne zaman belli olur? Gözler ÖSYM’de!

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce duyuruluyor.

Bu yıl KPSS Lisans oturumları; 7 Eylül 2025'te Genel Yetenek–Genel Kültür, 13 ve 14 Eylül 2025'te ise Alan Bilgisi sınavları şeklinde gerçekleştirilecek. Buna göre sınav yerlerinin, Ağustos ayının son günleri ile Eylül ayının ilk günleri arasında açıklanması bekleniyor.

En güncel ve resmi bilgiler için adayların ÖSYM'nin internet sitesini düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.