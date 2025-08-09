2025 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, giriş yerleri ne zaman belli olur? Gözler ÖSYM’de!

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı eylül ayında üç oturumda uygulanacak. 7 Eylül Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayan sınav süreci 13 ve 14 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarıyla tamamlanacak. Sınavlara katılacak adaylar şimdiden 2025 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, giriş yerleri ne zaman belli olur sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin sınav takvimi ışığında merak edilenlerin yanıtı;
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce duyuruluyor.
Bu yıl KPSS Lisans oturumları; 7 Eylül 2025'te Genel Yetenek–Genel Kültür, 13 ve 14 Eylül 2025'te ise Alan Bilgisi sınavları şeklinde gerçekleştirilecek. Buna göre sınav yerlerinin, Ağustos ayının son günleri ile Eylül ayının ilk günleri arasında açıklanması bekleniyor.
En güncel ve resmi bilgiler için adayların ÖSYM'nin internet sitesini düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.
Adaylar, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek ve çıktısını alabilecek.
Giriş belgeleri olmadan sınav salonlarına kesinlikle giriş yapılamayacağı için adayların belgelerini zamanında temin etmeleri büyük önem taşıyor.