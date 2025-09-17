2025 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM ile ek tercih için üniversitelerde boş kalan bölümler ve taban puanları izleniyor

2025 YKS sürecinde ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali devam eden adayların gündeminde boş kontenjanlar var. Üniversitelere yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar, ek tercih sürecinde kullanılacak boş kontenjan listesine odaklanmış durumda. "YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ek tercih için hangi üniversite ve bölümlerde yer kaldı, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" soruları gündemde. İşte, 2025 YKS boş kontenjan listesi ve üniversite taban puanları hakkında merak edilenler: