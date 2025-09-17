2025 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM ile ek tercih için üniversitelerde boş kalan bölümler ve taban puanları izleniyor

2025 YKS sürecinde ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali devam eden adayların gündeminde boş kontenjanlar var. Üniversitelere yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar, ek tercih sürecinde kullanılacak boş kontenjan listesine odaklanmış durumda. "YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ek tercih için hangi üniversite ve bölümlerde yer kaldı, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" soruları gündemde. İşte, 2025 YKS boş kontenjan listesi ve üniversite taban puanları hakkında merak edilenler:
ÖSYM, ek tercih sürecinden önce YKS boş kontenjan listesini yayımlayacak. Listede hangi üniversitelerde, hangi bölümlerde boş yer olduğu ayrıntılı şekilde duyurulacak. Geçmiş yıllarda boş kontenjan listesi, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından birkaç hafta içinde erişime açılmıştı. 2025 yılı için de YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte boş kontenjanların ilan edilmesi bekleniyor.
Ek tercih döneminde kullanılacak YKS boş kontenjanlar ve YKS taban puanları ÖSYM'nin hazırlayacağı ek tercih kılavuzu içerisinde yayımlanacak. Adaylar bu listeye ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Üniversite adı, fakülte, bölüm ve kontenjan bilgileri ayrıntılı olarak tabloda yer alacak. Henüz 2025 ek tercih kılavuzu yayımlanmadığı için adayların bekleyişi sürüyor.
Ek tercih süreci başladığında adaylar boş kontenjanları inceleyerek tercihlerini yapabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilecek. Yerleşen adaylar için üniversite kayıt tarihleri daha sonra duyurulacak.
YKS boş kontenjanları, ilk tercihlerde bir programa yerleşemeyen adaylara ikinci bir şans sunuyor. Öğrenciler, ek yerleştirme sayesinde boş kalan üniversite kontenjanlarına kayıt yaptırma imkânı buluyor. Bu nedenle boş kontenjan listesi, YKS ek tercih döneminin en kritik belgesi olarak görülüyor.