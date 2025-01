2025’e coşkuyla girdik

Antalya'da kendilerini 'Yaz kış denize girenler' olarak adlandıran ve aralarında öğretmen, esnaf, avukat ve değişik mesleklerin olduğu grup, bu yıl da geleneği bozmadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Konyaaltı Sahili'ne gelen kalabalık grup, sahilde ateş yakıp halay çekti. Hep birlikte türküler söyleyen kalabalık daha sonra 2025 yılına saniyeler kala 10'dan geriye sayıp koşarak denize girdi.Hava sıcaklığının 11, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu kentte bir süre denizde yüzen grup daha sonra yeniden ateşin başına geçerek eğlenmeye devam etti. Bu yılki mesajlarının dünya barışı olduğunu belirten denizci grup, "Buradan Türk bayrağımızla dünyaya barış mesajı verdik. 2025 yılı barış yılı olsun. Savaşlar bitsin, barış gelsin istiyoruz" dedi.Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken, yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla düzenlenen meşaleli kayak, havai fişek ve canlı müzik eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı gecesine ev sahipliği yaptı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede tatilciler, gece boyunca kar üstünde dans ederek ve meşaleli kayak gösterilerini izleyerek yeni yıla "merhaba" dedi. Palandöken'e Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler, karla kaplı dağlarda eğlencenin keyfini doyasıya çıkardı.İzmir'de 2025 yılı coşku ile karşılanırken, vatandaşlar Alsancak Kordon'da davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.Önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes, yılbaşında yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Yaklaşık bin 500 turist, yeni yıla Erciyes'te meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi ile girdi. Erciyes Kayak Merkezi 2025'e zirvede girmek isteyenlerin adresi oldu. Yeni yıl dolayısıyla Erciyes'te meşaleli kayak şov programı düzenlendi. Etkinliğe İstanbul'dan gelerek katılan Batuhan Sucu, sırt çantasına koyduğu köpeği Çakıl ile yaptığı kayakla izleyenlerin ilgi odağı oldu. Havai fişek gösterilinin de yapıldığı gecede ziyaretçiler yakılan ateş etrafında toplanarak yeni yılı kutladı.Erzincan'da ise gençler ve vatandaşlar, yeni yıla Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde girmek için kayak merkezinde bir araya geldiler. Saatler 24.00'ü gösterdiğinde gençler hem halay çekti hem de havai fişeklerin havayı aydınlattığı ışık altında gece kayağı yaparak karşıladılar.Şanlıurfa'da çiğköfte ve sıra gecesi yılbaşında büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı konuklar konuk evlerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek yeni yılı kutladılar.Kentte yeni yılı kutlamak isteyenler vatandaşlar konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenenler için çiğ köfte yoğruldu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi.Muğla'nın Bodrum ilçesine ise 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı. Meydanlarda yılbaşına özel hazırlanan programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Marmaris'te de oteller ve turistik tesisler misafirleri için yılbaşına özel programlar hazırladı.Fethiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar yeni yılın ilk gününde ihtiyaç sahibi çocuklar ve hayvanlara maddi destek sağlamak için denize girdiler. Geleneksel olarak 12. kez giydikleri renkli kostümlerle Çalış Plajı'nda bir araya gelen çoğunluğu İngiliz uyruklu yabancılar el ele tutuşup denize koşarak hem yeni yılı kutladılar hem de ihtiyaç sahibi çocuklar ve hayvanlara destek için denize koştular.Türkiye yeni yıla coşkuyla, eğlenerek girerken sağlık kahramanları görevlerinin başındaydı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, yeni yılın ilk dakikalarında da anne ve bebeklerinin sağlığı için yoğun mesai harcadı. Kimi meslekteki ilk yılbaşını kimi de mesleğe başladığından beri her yılbaşı görevinin başındaydı. Hemşirelerin ortak söylemi, "Biz 7/24 görevimizin başındayız. Önemli olan annelerimizin ve bebeklerimizin sağlığı. Biz değil onlar önemli anlayışıyla görev yapıyoruz. Her zamanda görevimizin başındayız" oldu. Konya'da Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan hemşireler bu yılda görevlerinin başında hem annelerle hem de bebekleri ile yakında ilgilendiler. Yeni doğan resüsitasyonda görev yapan 7 aylık bebek hemşiresi Nisa Meriç Turan da meslekteki ilk yeni yılını çalışarak geçirenlerinden biri. Turan, "İlk yeni yılımı çalışarak geçiriyorum. Görevimizi her zaman yapıyoruz ve yapacağız. Bizim için o günün ne olduğunun bir anlamı yok. 7/24 görevimizin başındayız. Annelerimizin, bebeklerimizin sağlığı için buradayız. Burada biz değil onlar önemli. Yılbaşını çalışarak geçirdiğimiz için üzgün değil aksine mutluyuz" dedi.Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya'da havalanan 156 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Tarihi ve kültürel dokusuyla her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonları ile Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkânı buldu. Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan ve 1 saat boyunca havada kalan sıcak hava balonları, peribacaları ve eşsiz vadilerin üzerinde süzülerek turistlere gökyüzünde güneşin doğuşunu seyretme imkanı sağladı.Kentte yılbaşı kutlamalarının merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. On binlerce kişinin bir araya geldiği meydanda saatler 24.00'ü gösterdiğinde coşkulu kutlamalar yaşandı. Yeni yıla huzur ve güvenle giren vatandaşlar şarkılar söyleyip eğlendi. Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekler patladı, umut mesajlarıyla dolu balonlar gökyüzüne bırakıldı. Samatya ve Kuzguncuk'ta yüzücüler yeni yılı Boğaz'ın serin sularında karşıladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstanbul herhangi bir olay yaşanmadan 2025'e girdi.