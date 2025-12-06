Haberler Yaşam Haberleri 2026 asgari ücret zamlı maaş tablosu: Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 6.12.2025 09:17

2026 asgari ücret zamlı maaş tablosu: Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor. Enflasyon verileri, alım gücü ve yaşam maliyetleri dikkate alınarak yapılacak görüşmeler sonucunda yeni ücretin ne kadar olacağı yakından takip ediliyor. Peki 2026 Ocak asgari ücreti ne kadar olacak?

2026 asgari ücret zamlı maaş tablosu: Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
  • ABONE OL

2026 yılı asgari ücret çalışmaları başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için masaya oturacak. Ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek olan yeni maaş tutarı milyonların gündeminde. Peki Ocak 2026 asgari ücreti için beklentiler ne yönde?

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık binasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
2026 asgari ücret zamlı maaş tablosu: Yeni yılda asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz