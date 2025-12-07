Haberler Yaşam Haberleri 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
Giriş Tarihi: 7.12.2025 18:43

2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

FIFA 2026 Dünya Kupası yaklaşırken gözler play-off sürecine çevrildi. Zürih’te gerçekleştirilen kura çekiminde A Milli Futbol Takımı’nın rakibi netleşti ve Türkiye, yarı finalde Romanya ile eşleşti. İlk maçını kendi sahasında oynayacak olan milliler, Dünya Kupası yolunda avantaj yakalamak için galibiyeti hedefleyecek. Bu kritik mücadele öncesinde ise “Türkiye–Romanya karşılaşması ne zaman ve saat kaçta oynanacak?” sorusu gündemin merkezinde. İşte maç takvimine dair bilgiler…

2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
  • ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off sürecinde önemli bir sınava hazırlanıyor. Kura çekimi sonucunda yarı finalde Romanya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, tek maçlık mücadelede tur için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Türkiye–Romanya maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair öne çıkan bilgiler…

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na giden yolda kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak milliler, 26 Mart 2026'da saat 20.00'de başlayacak mücadelede sahadan avantajlı ayrılmayı hedefleyecek.

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya arasındaki mücadele, TV8'den naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz